Le prix Nobel de littérature 2018 est reporté d'un an

L'Académie suédoise a annoncé vendredi le report du prix Nobel de littérature 2018, une première depuis près de soixante-dix ans, après le scandale #MeToo qui a ébranlé la prestigieuse institution."Le prix Nobel 2018 de littérature sera désigné et annoncé en même temps que le lauréat 2019", a annoncé l'Académie suédoise dans un communiqué.Créée en 1786 sur le modèle de l'Académie française, l'académie est prise dans la tourmente depuis les révélations du mouvement #MeToo qui l'ont éclaboussée fin 2017.Ces dernières semaines, six des 18 sages, dont la secrétaire perpétuelle en exercice Sara Danius, ont annoncé abandonner leur fauteuil."Les membres actifs de l'Académie suédoise sont pleinement conscients du fait que la crise de confiance actuelle les oblige à un travail de réforme long et énergique", a commenté Anders Olsson, son secrétaire perpétuel par intérim, cité dans le communiqué."Nous jugeons indispensable de nous donner du temps pour restaurer la confiance avant la désignation du prochain lauréat", a-t-il ajouté. "Et ce par respect tant pour les lauréats passés que pour les lauréats à venir".Avant l'édition 2018, l'attribution de la plus haute distinction littéraire au monde a été reportée cinq fois depuis sa création en 1901.En 1949 -dernier report en date- l'Académie avait décidé de différer l'annonce du lauréat invoquant pour cette année-là qu'"aucune des candidatures ne répondait aux critères énoncés dans le testament d'Alfred Nobel". Un an plus tard, l'écrivain américain William Faulkner avait reçu les honneurs pour l'année 1949.D'après les statuts de l'institution, le prix peut être réservé jusqu'à l'année suivante.(©AFP / 04 mai 2018 10h16)