Le quotidien La Liberté lance son SmartWall

Innovation médias - Le quotidien La Liberté innove en s'appuyant sur la donnée et lance son SmartWall, le paywall dynamique de SwissPay

Le quotidien fribourgeois, qui propose depuis plusieurs années une offre payante sur son site Internet, a décidé d'aller plus loin en intégrant la technologie du SmartWall, un paywall intelligent et évolutif proposé par la société lausannoise SwissPay. Pour Armand Goy, directeur marketing et diffusion de La Liberté, « Le Smartwall nous permet d'affiner notre stratégie visant à monétiser nos contenus en ligne. Un grand nombre de lecteurs consultent chaque jour notre site internet, mais tous ne sont pas prêts à s'abonner immédiatement au travers d'un paywall unifié. Nous voulons leur proposer une expérience personnalisée. L'outil proposé par SwissPay active des leviers marketing qui nous permettent de mieux comprendre notre audience et nous pouvons personnaliser notre paywall selon l'engagement de chaque utilisateur. En segmentant finement nos audiences, le SmartWall va s'adapter en temps réel et va proposer l'offre la plus pertinente possible. Nous pourrons ainsi proposer de l'abonnement à un lecteur avec un fort taux d'engagement alors qu'un utilisateur occasionnel se verra proposer une solution de paiement simplifié pour un ou plusieurs articles L'outil d'intelligence artificielle du SmartWall va nous aider à exploiter une grande masse de données pour créer et tester nos scénarios de personnalisation. Cela nous permet par exemple d'évaluer quelles offres d'abonnements sont les plus efficaces, ou quels tarifs d'article ou de groupe d'articles déclenchent le plus de ventes »

Pour Marc Lamarche, fondateur de SwissPay, « nous souhaitons offrir aux éditeurs de presse tous les outils techniques utilisés par le monde de l'e-commerce qui sait très bien optimiser ses conversions, que ce soit pour de l'acte d'achat ou de la création de compte. Nous adaptons cependant notre technologie au secteur bien particulier qu'est celui de la presse. Les lecteurs qui arrivent sur un site de presse souhaitent lire un article tout de suite, pas forcément remplir un formulaire pour s'abonner. Le chemin vers l'abonnement se fait donc souvent pas à pas, c'est pourquoi nous souhaitons offrir des expériences positives tout au long du parcours de chaque lecteur. Nos outils d'A/B testing et de machine learning permettent d'enrichir cette expérience utilisateur, en activant plus de 50 critères, comme le type de contenu, le comportement de visite, les comportements d'achats passés, les sources de trafic, la géolocalisation, le terminal utilisé etc. Une expérience positive passe aussi par des systèmes de paiement très simples, comme le paiement mobile que le SmartWall propose. Nous voyons que les utilisateurs payent quand c'est simple et rapide, aussi rapide que sur iTunes ».

La société SwissPay, qui travaille avec des groupes média internationaux comme Lagardère ou The Times Of India, annonce vouloir aller encore plus loin dans sa technologie et lance actuellement une nouvelle levée de fonds. Marc Lamarche précise que sa société souhaite encore perfectionner sa technologie d'intelligence artificielle afin que les éditeurs puissent encore mieux financer la production de leur contenu.