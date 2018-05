Le régulateur portugais émet des réserves au rachat de Media Capital par Altice

ALTICE

Lisbonne - L'Autorité de la concurrence (AdC) a émis de sérieuses réserves au projet de rachat du portugais Media Capital par le groupe de médias et télécoms Altice, a appris l'AFP mardi auprès du régulateur portugais.Le régulateur "a rejeté les engagements présentés par Altice en vue de l'acquisition de Media Capital car ils ne protègent pas les intérêts des consommateurs et ne garantissent pas la concurrence" dans le secteur, a expliqué une porte-parole de l'autorité dans une réponse écrite.La concentration au sein du même groupe de l'opérateur Meo et de la chaîne généraliste TVI, leader d'audiences dont les contenus pourraient devenir payants pour les opérateurs concurrents, "risquerait d'avoir des répercussions sur la facture des consommateurs", a-t-elle précisé.Ces réserves émises par le régulateur portugais ne constituent pas "une décision finale" dans la mesure où Altice peut encore "présenter de nouveaux engagements", a toutefois ajouté ce porte-parole.Le groupe de l'homme d'affaires franco-israélien Patrick Drahi, qui avait racheté l'ancien opérateur historique Portugal Telecom en 2015, avait annoncé en juillet dernier son intention d'acquérir Media Capital, également propriétaire du portail internet IOL et plusieurs stations radio, auprès de l'espagnol Prisa pour la somme de 440 millions d'euros.L'Autorité de la concurrence avait alors ouvert une enquête approfondie sur cette opération et demandé à Altice d'apporter certaines modifications à son projet de rachat pour éviter qu'il n'engendre des obstacles majeurs à une concurrence.Les régulateurs des secteurs des télécoms et des médias avaient déjà exprimé leurs propres réserves concernant un éventuel rachat de Media Capital, mais le dernier mot appartient à l'Autorité de la concurrence."Plus personne ne croit que cette acquisition se fera. L'affaire est morte. Il ne manque plus que l'acte de décès", ironisait toutefois l'éditorialiste Antonio Costa sur le site d'informations économiques Eco.lf/tsc/az(©AFP / 29 mai 2018 12h10)