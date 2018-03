Le réacteur 1 de Flamanville (Manche) à l'arrêt depuis jeudi

EDF - ELECTRICITE DE FRANCE

Caen - Le réacteur 1 de Flamanville est à l'arrêt depuis jeudi à la suite d'un problème qu'EDF est en train de diagnostiquer, a-t-on appris mardi auprès de la direction de la centrale."Pour l'instant, on est en train de diagnostiquer le problème. On n'a pas encore tous les éléments de compréhension", ni de précisions sur "les travaux à entreprendre", a indiqué à l'AFP le service de presse de la centrale.Réseau de transport d'électricité (RTE), le gestionnaire du réseau électrique, filiale d'EDF, annonce sur son site internet un recouplage vendredi du réacteur 1 au réseau.Mais "c'est une date qui est approximative qui peut être avancée ou reculée selon ce qu'on diagnostique", a ajouté le service de presse.Le réacteur 1, d'une puissance de 1.300 mégawatts, doit être mis à l'arrêt le 7 avril de façon volontaire et jusqu'à la fin de l'été pour une visite décennale (l'équivalent d'une importante révision pour une automobile), selon EDF.Le réacteur 1 s'est arrêté jeudi vers 17h30 alors qu'il avait été isolé du réseau pour permettre à RTE d'intervenir sur une ligne à très haute tension, selon EDF. Il s'agit d'un arrêt automatique qui est un "dispositif de protection du réacteur et se déclenche en cas d'événement sortant du cadre habituel", selon un communiqué de l'entreprise.Le réacteur 2 de la centrale fonctionne, précise EDF. Un troisième réacteur, de type EPR, y est construction.clc/aag/nas(©AFP / 20 mars 2018 10h33)