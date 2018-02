Le renchérissement des prix à la consommation (CPI) marque une pause en janvier

Zurich (awp) - Le renchérissement des prix à la consommation s'est marginalement affaissé de 0,1% en janvier sur un mois. Sur un an néanmoins, la tendance demeure positive avec une hausse de 0,7%, indique lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans son relevé mensuel. L'indice afférent s'est établi à 100,7 points.Le recul constaté en ce début d'année est imputable notamment aux tarifs médicaux en ambulatoire, ainsi qu'au prix des transports aériens. Les soldes sur les habits et les chaussures ont aussi contribué à la tendance. A l'inverse, les prix des nuitées hôtelières, du mazout et de l'électricité ont enflé.Hors produits frais, saisonniers ou énergétiques, l'inflation sous-jacente s'est inscrite en négatif d'un demi-point de pourcentage sur un mois et en positif de la même ampleur sur un an.Les tarifs des produits indigènes ont progressé de 0,1% sur un mois et de 0,3% sur douze. Les prix des produits importés ont fondu de 0,9% par rapport à décembre dernier, mais conservent un renchérissement de 2,0% par rapport à janvier 2012.jh/buc(AWP / 12.02.2018 09h45)