Le réseau internet à nouveau opérationnel en Guyane

Cayenne - L'accès à internet est revenu en Guyane, les opérations de réparation d'Americas II, seul câble qui relie le territoire, en cours depuis mardi, se sont achevées en fin de semaine, a-t-on appris samedi auprès de la déléguée régionale Orange pour la Guyane.Depuis le 4 mars, les foyers guyanais mais également les services publics, la presse, les banques et les hôpitaux fonctionnaient sur un débit très réduit voire nul. En cause, la rupture du câble Americas II suite à un accrochage avec une ancre à 18 kilomètres des côtes.Un second câble internet baptisé Kanawa ("pirogue" en langue amérindienne kalina), qui doit relier Guyane et Antilles aux Etats-Unis, est actuellement en cours de chargement à Calais.Les opérations de pose en mer devraient commencer dans quelques semaines. Le câble devrait être fonctionnel d'ici la fin 2018, selon la direction d'Orange.(©AFP / 17 mars 2018 21h57)