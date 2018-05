Le résultat net d'Assura dopé en 2017 par un effet unique

Pully (awp/ats) - Assura affiche au terme de l'exercice 2017 un volume de primes de 3,4 milliards de francs, contre 3 milliards l'année précédente. Le résultat net consolidé de l'assureur vaudois s'inscrit à 89,9 millions, dopé par un effet unique et la baisse du taux de sinistres.Le résultat net a profité de la dissolution d'une provision de 42,2 millions de francs constituée dans le cadre du litige avec la clinique St. Anna, explique mercredi Assura dans un communiqué. Suite à l'arrêt favorable aux assurés rendu par le Tribunal fédéral fin mars, cette provision n'avait plus lieu d'être.Dans l'assurance de base, le numéro 4 helvétique du secteur a dégagé un résultat net de 71 millions de francs, affectés aux réserves. Le nombre d'assurés est passé de 937'000 au 1er janvier 2017 à 999'000 au 1er janvier 2018, soit une croissance de 62'000 assurés.Dans les assurances complémentaires, le résultat net s'inscrit à 12,5 millions. Ici, le nombre de clients a également crû, à 503'000 assurés.Le résultat d'exploitation du groupe se monte à 92,7 millions à fin 2017, contre 32,9 lors de l'exercice précédent. Assura a stabilisé son taux de frais administratifs à 5% du montant total des primes encaissées, indique-t-il.L'an dernier, l'assureur basé à Pully (VD) a poursuivi la simplification de sa structure juridique et opérationnelle, désormais chapeautée par une seule et même fondation. Au final, le ratio de solvabilité s'établit à 161%, contre 146,9% en 2016.Le groupe n'articule pas de prévisions chiffrées ni d'objectifs pour l'ensemble de l'exercice en cours. En février dernier, pour son 40e anniversaire, l'assureur vaudois a atteint le million de clients dans l'assurance de base, se félicite-t-il.ats/rp(AWP / 02.05.2018 15h50)