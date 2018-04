Le retour des beaux jours se confirme pour l'économie vaudoise

Zurich (awp) - L'Institut d'économie appliquée (Créa) de l'Université de Lausanne (UNIL) perçoit une multiplication des signaux encourageants pour l'économie vaudoise, dans l'édition de printemps publiée mercredi de son indicateur de produit intérieur brut (PIB) cantonal.Porté par le raffermissement de l'économie mondiale et l'affaiblissement du franc face à l'euro, le PIB vaudois doit progresser de 2,5% en 2018 et de 1,9% en 2019, après avoir grappillé 0,8% en 2017. La modestie de la croissance l'an dernier est largement attribuée à l'indolence du secteur tertiaire.La confirmation de l'entrée en vigueur dès l'année prochaine du volet vaudois de la réforme de l'imposition des entreprises doit fournir une impulsion supplémentaire à l'économie cantonale.Mandaté par l'Etat de Vaud, la Banque cantonale vaudoise (BCV) et la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI), le Créa entrevoit toutefois encore quelques nuages susceptibles de venir assombrir ce tableau si d'aventure la dynamique conjoncturelle mondiale venait à s'enrayer ou si le franc retrouvait des couleurs notamment.En termes sectoriels, la chimie-pharmacie s'achemine vers une croissance de plus de 2% sur l'année en cours comme sur la suivante. La construction et les services (para-) publics risquent de connaître un ralentissement (+0,5%) cette année, avant de retrouver un rythme annuel de 2% en 2019.Industrie des machines, horlogerie, industrie alimentaire, services financiers, transports et télécommunications ou encore hôtellerie et restauration devraient enregistrer une croissance molle sur l'ensemble de la période.jh/ol(AWP / 18.04.2018 10h15)