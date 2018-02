Le secteur secondaire helvétique a poursuivi sa progression au 4e trimestre 2017

Zurich (awp) - Le secteur secondaire en Suisse a poursuivi sa progression au quatrième trimestre l'année dernière. La production a augmenté de 8,5% sur un an, tandis que les chiffres d'affaires ont crû de 7,7%, selon le rapport périodique compilé par l'Office fédéral de la statistique (OFS) et publié jeudi.La production a progressé aussi bien dans l'industrie (+8,7% sur un an) que dans la construction (+7,1%). Les ventes se sont inscrites en hausse dans ces deux domaines, de respectivement 7,9% et 6,7% par rapport au même trimestre de l'année précédente.Dans le secteur de la construction, les travaux de construction spécialisés ont enregistré la plus forte hausse de production (+8,5%), suivi par le bâtiment (+5,6%) et le génie civil (+4,8%). Au niveau des ventes, les travaux de construction spécialisés ont vu leur chiffre d'affaires progresser le plus fortement (+7,2%), suivi par le bâtiment (+6,9%) et le génie civil (+4,7%).ol/rp(AWP / 22.02.2018 09h45)