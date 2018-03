Le soufflé Aryzta est retombé à la Bourse suisse

Zurich (awp) - La nominative Aryzta restait lundi fidèle à sa réputation de volatilité. Le titre a démarré la séance en forte hausse, avant de sombrer en territoire négatif. Le boulanger industriel a présenté des chiffres peu flatteurs au premier semestre 2017/18, une contreperformance toutefois attendue. Les analystes craignaient avant tout de nouveaux coûts de restructuration.A 10h07, l'action Aryzta plongeait de 6,0% à 22,47 CHF, dans un SLI en hausse de 0,40%. Le titre faisait le grand écart entre son plus haut du jour de 24,78 CHF et le cours plancher de 22,06 CHF, dans un volume de 533'000 titres échangés représentant les deux tiers du volume journalier.Le boulanger industriel a multiplié les avertissements sur résultats au cours des derniers mois, dont le dernier remonte à janvier. Cette annonce avait particulièrement déçu, car elle émane de la nouvelle direction, entrée en fonction récemment.Les chiffres publiés lundi ont sensiblement reculé sur un an, que ce soit au niveau de la rentabilité ou des profits. Les recettes affichent également un repli marqué. Malgré la médiocrité de ces résultats, les analystes s'attendaient à pire.La Banque cantonale de Zurich (ZKB) est très mitigée et affirme que la qualité des résultat est moins bonne qu'attendu. L'évolution des affaires en Amérique du Nord s'est révélée mieux que prévu, mais uniquement sur une base ajustée. L'activité en Europe a déçu, selon l'analyste Patrik Schwendimann, qui maintient "pondérer au marché" contre vents et marées.La volée de chiffres se situe là où on pouvait l'imaginer après l'avertissement sur résultat de janvier, affirme Baader Helvea. L'analyste Andreas von Arx craint que les mesures de restructuration en cours soient accompagnées de coûts supplémentaires.La rentabilité d'Aryzta demeure faible, malgré la vente de l'américain Cloverhill, analyse Vontobel. Les coûts de restructuration sont importants et devraient continuer à l'être.fr/rp(AWP / 12.03.2018 10h13)