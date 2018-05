Le "spread" entre les taux italiens et allemands bondit, Milan perd 1,4%

ASSICURAZIONI GENERALI

Milan - Le "spread", l'écart entre les taux d'emprunt italien et allemand à dix ans, a atteint lundi son niveau le plus haut depuis novembre 2013 avant de se relâcher, tandis que la Bourse de Milan perdait 1,4%, témoignant de l'inquiétude concernant la situation politique en Italie.Le spread, qui avait clos à 206 points vendredi mais avait reculé à 192 points en début de séance, a atteint 233 points pendant quelques minutes.Mais après l'annonce de la nomination Carlo Cottarelli, ancien du FMI (Fonds monétaire international) et incarnation de l'austérité budgétaire, pour former un gouvernement avant de nouvelles élections, il est redescendu à 220 points vers 11H00 GMT, soit quand même 14 points de plus que vendredi.Même mouvement du côté de la Bourse. L'indice de référence, le FTSE MIB, a cédé plus de 2% avant de réduire ses pertes à -1,41% à 22.082 points.Les banques étaient en berne, et la cotation de plusieurs d'entre elles étaient suspendues: Banco BPM perdait 6,89% à 2,244 euros, Bper Banca 5,82% à 4,305 euros, Banca Generali 5,24% à 21,68 euros, Ubi Banca 5,19% à 3,437 euros et Finecobank 5,10% à 8,338 euros.M. Cottarelli a annoncé que les élections anticipées se dérouleraient au plus tard début 2019, ou "après le mois d'août" si, comme probable, il n'obtient pas la confiance du Parlement.M. Mattarella avait refusé dimanche de nommer un eurosceptique au ministère des Finances, comme l'exigeaient Luigi Di Maio et Matteo Salvini, les deux vainqueurs des élections législatives du 4 mars, qui disposent de la majorité au Parlement.cco/fcc/mra(©AFP / 28 mai 2018 11h10)