Le sursaut de Wall Street s'estompe

New York - Le rebond observé à l'ouverture à la Bourse de New York vendredi s'estompait en cours de séance dans un marché encore en proie aux inquiétudes sur le retour de l'inflation et de la volatilité sur les marchés.L'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, qui avait démarré la séance en hausse de plus de 1%, est passé dans le rouge vers 15H45 GMT.Après avoir perdu jusqu'à 0,95%, il est remonté rapidement pour évoluer vers 16H10 à +0,12%."Il est impossible de savoir si cela va se calmer ou pas, si le malade a été complètement purgé", a souligné Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services.Les fortes fluctuations observées sur le marché, comme le soudain emballement des indices en fin de séance lundi ou jeudi, sont à ses yeux "la preuve que beaucoup de mouvements ne sont pas guidés par des décisions d'investissements basées sur des éléments fondamentaux, mais plutôt par des ajustements techniques de positions effectuées par des fonds hyper-actifs depuis le début de la semaine".Wall Street a dégringolé jusqu'à faire chuter ses indices vedettes de plus de 10% depuis les sommets atteints fin janvier.Si le Dow Jones devait terminer la semaine au même niveau que jeudi soir, il enregistrerait sa pire chute hebdomadaire depuis 2008, quand la Bourse de New York était en plein coeur de la crise financière.(©AFP / 09 février 2018 16h26)