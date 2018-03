Le taux de chômage en Suisse repart à la baisse en février

Berne (awp) - Le taux de chômage a enregistré une modeste contraction en février. Il s'est fixé à 3,2%, soit un recul de 0,1 point sur un mois. En comparaison annuelle, la baisse s'élève à 0,4 point, selon les indications fournies jeudi par le Secrétariat d'Etat à l'économie.La proportion de sans-emploi corrigée des effets saisonniers affiche un repli de 0,1% par rapport à janvier. Le nombre d'inscrits auprès des offices régionaux de placement (ORP) a atteint 143'930 personnes, en recul de 3,5% sur un mois.Dans la tranche 15 à 24 ans, le nombre d'inscrits aux ORP a reculé plus fortement que la moyenne nationale. La baisse est de 4,6% à 15'791 personnes. Par rapport à février 2017, ce chiffre a chuté de 17,4%.La contraction s'avère moins spectaculaire pour les seniors, dont le nombre de chômeurs a atteint 39'122, soit -2,1% sur un mois et -5,1% en rythme annuel.Une amélioration statistique est également constatée pour les demandeurs d'emplois, dont le nombre a reculé de 6,7% à 15'010, ceci dans un contexte d'augmentation de postes vacants annoncés aux ORP.Le Seco livre également les chiffres du chômage partiel pour le mois de décembre. Les réductions de l'horaire de travail ont concerné moins d'employés (-8,4% sur un mois), dont le nombre s'élevait à 1359 à la fin de l'année dernière. Les entreprises ayant recours à ces mesures ont fondu d'un quart et la quantité d'heures de travail perdues d'un cinquième.En comparaison annuelle, les statistiques montrent des baisses encore plus importantes.Les caisses de chômage ont indiqué pour leur part que 3443 personnes avaient épuisé leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage dans le courant du mois de décembre.fr/rp(AWP / 08.03.2018 08h00)