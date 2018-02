Le taux de chômage fait du surplace en janvier (Seco)

Berne (awp) - Le taux de chômage en Suisse est resté inchangé sur un mois à 3,3% en janvier, a annoncé vendredi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Sur un an, le nombre de personnes sans emplois dans la Confédération a nettement reculé de 9,3%.Les données sur le marché de travail en janvier sont conformes aux attentes des économistes interrogés par AWP, qui s'attendaient à un taux de chômage entre 3,3% et 3,4% pendant le mois sous revue.La Suisse romande et le Tessin ont enregistré en début d'année une infime progression (+0,2 point de pourcentage) du taux de chômage à 4,6%, contre 2,8% (stable) dans la partie alémanique du pays, a précisé le Seco dans un communiqué.L'indicateur a également très modestement progressé (+0,1 point) chez les hommes qui affichent un taux de 3,6%, à comparer avec 3,0% (inchangé) chez les femmes. L'augmentation est semblable selon les nationalités, les étrangers ayant enregistré une hausse de 0,1 point à 6,2%, contre 2,3% (stable) chez les Helvètes.La tranche d'âge la plus exposée au chômage reste celle des 25-49 ans avec un taux de 3,6% (+0,1 point), alors que les jeunes de 15 à 24 ans (stable) et les seniors (+0,1 point) se partagent le même taux de 3,0%.al/lk(AWP / 09.02.2018 08h15)