Le taux de chômage fait du surplace en janvier (Seco)

(ajoute détails par canton)Berne (awp) - Le taux de chômage en Suisse est resté inchangé sur un mois à 3,3% en janvier, a annoncé vendredi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Sur un an, le nombre de personnes sans emploi dans la Confédération a nettement reculé de 9,3%.Les données sur le marché de travail en janvier sont conformes aux attentes des économistes interrogés par AWP, qui s'attendaient à un taux de chômage entre 3,3% et 3,4% pendant le mois sous revue.La Suisse romande et le Tessin ont enregistré en début d'année une infime progression (+0,2 point de pourcentage) du taux de chômage à 4,6%, contre 2,8% (stable) dans la partie alémanique du pays, a précisé le Seco dans un communiqué.Du côté romand, les cantons de Neuchâtel et de Genève présentent toujours les taux les plus élevés à respectivement 5,6% et 5,3%, stables sur un mois. Vaud a enregistré la hausse la plus importante en janvier, soit +0,3 point, suivi du Valais avec +0,2 point. Ces deux cantons affichent une proportion de sans-emploi de 4,7%.Le Jura (4,6%) et Fribourg (3,3%, en hausse de 0,1 point) sont les premiers de classe. La région francophone du Jura bernois subit une péjoration de 0,2 point à 3,7%.Du côté des cantons les plus peuplés, Berne et Zurich ont suivi la tendance nationale. Obwald a conforté sa première position suisse et affiche désormais un taux de chômage de 0,9%.L'indicateur a très modestement progressé (+0,1 point) chez les hommes qui affichent un taux de 3,6%, à comparer avec 3,0% (inchangé) chez les femmes. L'augmentation est semblable selon les nationalités, les étrangers ayant enregistré une hausse de 0,1 point à 6,2%, contre 2,3% (stable) chez les Helvètes.La tranche d'âge la plus exposée au chômage reste celle des 25-49 ans avec un taux de 3,6% (+0,1 point), alors que les jeunes de 15 à 24 ans (stable) et les seniors (+0,1 point) se partagent le même taux de 3,0%.Les mesures de chômage technique ont connu une contraction marquée en novembre, tant au niveau des personnes touchées (-12,7%) que des entreprises concernées (-8%). Le nombres d'heures de travail perdues s'est élevé à 11'494 (-10%). En comparaison annuelle, ces chiffres sont divisés par trois, voire davantage.Quelque 3200 personnes ont épuisé en novembre leurs droits aux prestations, selon les chiffres fournis par les caisses de chômage.al/fr(AWP / 09.02.2018 08h50)