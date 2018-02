Le taux de chômage fait du surplace en janvier (Seco)

(synthèse avec commentaires de la BCGE dès le 3e paragraphe)Berne (awp) - Le taux de chômage en Suisse est resté inchangé sur un mois à 3,3% en janvier, a annoncé vendredi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Sur un an, le nombre de personnes sans emploi dans la Confédération a nettement reculé de 9,3%.Les données sur le marché de travail en janvier sont conformes aux attentes des économistes interrogés par AWP, qui s'attendaient à un taux de chômage entre 3,3% et 3,4% pendant le mois sous revue.Le chômage devrait rester stable en moyenne sur l'ensemble de l'année, selon Valérie Lemaigre, chef économiste de la Banque cantonale de Genève (BCGE). La spécialiste n'exclut pas des incursions mensuelles sous les 3%, mais affirme que le taux actuel est peu ou prou incompressible, même avec la bonne dynamique conjoncturelle actuelle."Nous connaissons actuellement un niveau du taux de chômage en dessous duquel il sera difficile de se maintenir", affirme-t-elle.Selon Mme Lemaigre, il existe une concurrence internationale des postes à haute qualification, créés en majorité actuellement. Les entreprises doivent souvent recruter à l'étranger. "L'écart entre l'offre et la demande de travail justifie probablement que le taux de chômage ne baisse pas significativement sous les 3%", explique-t-elle.Pour étayer son propos, l'économiste évoque le cas de Genève et fixe le seuil pour le canton autour de 5%. Valérie Lemaigre rappelle qu'en 2008, alors que le secteur financier genevois était à son apogée, le taux de chômage n'avait pas baissé sous la barre de 5%.Dans le détail des statistiques, la Suisse romande et le Tessin ont enregistré en début d'année une infime progression (+0,2 point de pourcentage) du taux de chômage à 4,6%, contre 2,8% (stable) dans la partie alémanique du pays, a précisé le Seco dans un communiqué.NEUCHÂTEL ET GENÈVE ENCORE DERNIERSDu côté romand, les cantons de Neuchâtel et de Genève présentent toujours les taux les plus élevés à respectivement 5,6% et 5,3%, stables sur un mois. Vaud a enregistré la hausse la plus importante en janvier, soit +0,3 point, suivi du Valais avec +0,2 point. Ces deux cantons affichent une proportion de sans-emploi de 4,7%.Le Jura (4,6%) et Fribourg (3,3%, en hausse de 0,1 point) sont les premiers de classe. La région francophone du Jura bernois subit une péjoration de 0,2 point à 3,7%.Du côté des cantons les plus peuplés, Berne et Zurich ont suivi la tendance nationale. Obwald a conforté sa première position suisse et affiche désormais un taux de chômage de 0,9%.L'indicateur a très modestement progressé (+0,1 point) chez les hommes qui affichent un taux de 3,6%, à comparer avec 3,0% (inchangé) chez les femmes. L'augmentation est semblable selon les nationalités, les étrangers ayant enregistré une hausse de 0,1 point à 6,2%, contre 2,3% (stable) chez les Helvètes.La tranche d'âge la plus exposée au chômage reste celle des 25-49 ans avec un taux de 3,6% (+0,1 point), alors que les jeunes de 15 à 24 ans (stable) et les seniors (+0,1 point) se partagent le même taux de 3,0%.Les mesures de chômage technique ont connu une contraction marquée en novembre, tant au niveau des personnes touchées (-12,7%) que des entreprises concernées (-8%). Le nombres d'heures de travail perdues s'est élevé à 11'494 (-10%). En comparaison annuelle, ces chiffres sont divisés par trois, voire davantage.Quelque 3200 personnes ont épuisé en novembre leurs droits aux prestations, selon les chiffres fournis par les caisses de chômage.al/fr/jh(AWP / 09.02.2018 13h20)