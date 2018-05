Le titre ABB en hausse, malgré la décision de Donald Trump sur l'Iran

Zurich (awp) - L'action ABB s'affichait en hausse mercredi à la Bourse suisse, malgré l'annonce par le président américain Donald Trump du retrait des Etats-Unis de l'accord international sur le nucléaire iranien et le retour de toutes les sanctions. Interrogé par AWP, le géant zurichois de l'électrotechnique a indiqué que la décision ne devrait pas peser significativement sur ses affaires.Vers 09h45 le titre ABB gagnait 0,70% par rapport à la clôture de la veille à 24,05 francs, atteignant ainsi un niveau inédit depuis le début du mois de février, date à laquelle il avait franchi le cap des 24 francs. L'indice des valeurs vedettes Swiss Market Index (SMI) progressait dans le même temps de 0,12% à quelque 8955 points.Pour l'heure, l'annonce par le président américain Donald Trump dans la nuit de mardi à mercredi du retrait pur et simple des Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien avec un retour de toutes les sanctions ne semble pas peser sur l'action du groupe établi à Zurich. En 2015, après la levée des sanctions internationales pesant sur l'Iran, ABB avait relevé que le pays représentait un "marché intéressant", en particulier dans le secteur des industries gazière et pétrolière.ABB a précisé qu'il entend examiner de près les sanctions décidées par Washington et continuer à les observer, le cas échéant. En Bourse, ABB semblait aussi tirer profit de la confiance des investisseurs après la publication par son concurrent allemand Siemens de sa performance au 1er trimestre. Le géant diversifié d'outre-Rhin a présenté des résultats globalement supérieurs aux attentes des analystes et a dans la foulée revu à la hausse ses attentes pour l'ensemble de l'année.cf/vj/ol(AWP / 09.05.2018 10h01)