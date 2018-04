Le titre Nestlé cherche une direction après ses résultats trimestriels

Zurich (awp) - Le titre Nestlé semblait hésiter à la Bourse suisse jeudi matin, dans la foulée des résultats au premier trimestre. Les ventes se sont inscrites en ligne avec les attentes, tandis que la croissance organique et celle des volumes les ont surpassées.Après une ouverture en nette hausse et un passage dans le rouge, le titre Nestlé semblait chercher une direction. Vers 9h56, il prenait 0,2% à 76,36 CHF tandis que le SMI perdait 0,11%.La croissance organique de 2,8% au premier trimestre a légèrement dépassé les attentes, concèdent les analystes de Bernstein. Toutefois, elle reste assez faible par rapport à deux de ses pairs, à savoir Danone (+4,9%) et L'Oréal (+6,8%).La Banque cantonale de Zurich (ZKB) note que Nestlé a profité au premier trimestre du Nouvel-An chinois tardif et de la période de Pâques arrivée précocement. Les activités de confiserie ont ainsi bénéficié d'une croissance organique de 3,2%, bien que celles aux Etats-Unis aient été cédées fin mars.Dans l'ensemble, les analystes estiment que l'environnement est structurellement difficile pour la branche et que la valorisation du titre reste comparativement élevée. La hausse des taux d'intérêt à long terme constitue également un risque.Morgan Stanley met de son coté l'accent sur la reprise de la croissance dans les activités aux Etats-Unis, qui pèsent pour 30% des ventes.Baader Helvea souligne que la croissance organique obtenue illustre une progression pour l'avenir. Les coûts de restructuration devraient atteindre leur sommet au premier trimestre, tandis que les retombées positives devraient intervenir dans les mois qui viennent.Les efforts du directeur général (CEO) Mark Schneider pour centrer le groupe sur un meilleur équilibre entre l'expansion des marges et la croissance sont bienvenus mais d'importants vents contraires subsistent, rappellent les analyste de Liberum.ol/al(AWP / 19.04.2018 10h04)