Le titre Sika suspendu du négoce à la Bourse suisse

Zurich (awp) - Le titre de Sika a été suspendu de cotation par SIX Swiss Exchange. La suspension est intervenue à la demande de Sika et est valable jusqu'à nouvel avis, a indiqué mardi l'opérateur de la Bourse suisse.SIX n'explique pas la suspension de cotation, toutefois, le chimiste du bâtiment tient son assemblée générale à 13 heures, à Baar. De plus, un jugement du tribunal cantonal de Zoug est attendu dans l'affaire Saint-Gobain.Dans la matinée, Sika a présenté un chiffre d'affaires record pour le premier trimestre, dans la fourchette haute des prévisions, ce à quoi le titre a réagi en prenant 1,2% à 7395 francs.cf/ol/rp(AWP / 17.04.2018 11h42)