Le tourisme helvétique voit la vie en rose, après un hiver blanc (KOF)

Zurich (awp) - Au sortir d'une saison hivernale réjouissante, les acteurs de l'industrie touristique helvétique peuvent voir venir confiants la belle saison, voire les deux prochaines années, selon des prévisions compilées par le Centre d'études conjoncturelles (KOF). L'institut de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) appuie sa confiance sur la bonne évolution de l'économie de la zone euro et un taux de change plus favorable.Revenant sur le dernier hiver, le rapport publié mardi souligne que les chutes de neige et de l'euro face au franc ont permis d'étoffer de près de 5% le nombre de nuitées par rapport à la même période un an plus tôt.Sur l'ensemble de l'année en cours, le KOF mise sur une augmentation de 3,6% du nombre de nuitées, portée par une forte demande intérieure, des pulsions positives en provenance des marchés lointains et un rétablissement de la fréquentation de résidents en zone euro.jh/vj(AWP / 29.05.2018 10h33)