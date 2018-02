Le tueur suédois "Laser man" condamné à la perpétuité en Allemagne

Francfort - La justice allemande a condamné mercredi à la réclusion à perpétuité le Suédois John Ausonius, alias "Laser man", pour un meurtre commis en 1992 en Allemagne, une condamnation qui s'ajoute à celle déjà prononcée en Suède pour des attaques racistes.John Ausonius, 64 ans, a été reconnu coupable par le tribunal de Francfort du meurtre en février 1992 dans cette ville de Blanka Zmigrod, 68 ans, une employée de vestiaire de confession juive, survivante des camps nazis. Elle avait été tuée d'une balle dans la tête.Mardi, le Parquet avait requis une peine de prison à vie pour "meurtre aggravé", avec minimum incompressible de 15 ans, mesure que le tribunal n'a finalement pas retenu mercredi.La défense avait de son côté insisté sur l'absence de preuves incriminant l'accusé et avait plaidé sa libération.Considéré par le tueur norvégien Anders Breivik comme faisant partie de la même mouvance que lui, Ausonius -- de son vrai nom Wolfgang Alexander Zaugg -- est surnommé "Laser man" ("L'homme au laser") par la presse suédoise, une référence à la visée laser qu'il a utilisée pour tirer sur une dizaine de personnes en 1991 et 1992, principalement à Stockholm.Ses attaques, qui ciblaient des personnes d'origine étrangère, avaient fait un mort et plusieurs blessés graves.Il a été condamné en 1995 par un tribunal suédois à la prison à vie pour ces faits.(©AFP / 21 février 2018 14h17)