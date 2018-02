Le vice-président américain absent d'un dîner olympique (Séoul)

Séoul - Le vice-président américain Mike Pence s'est abstenu de participer à un dîner organisé vendredi avant la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques d'hiver, où il aurait dû partager la même table que le président sud-coréen et le chef d'Etat du Nord Kim Yong Nam, a annoncé Séoul.D'après le plan de table montré par la télévision, M. Pence aurait dû se trouver directement en face de Kim Yong Nam lors de cette réception à Pyeongchang.Mais d'après un porte-parole de la Maison Bleue, la présidence sud-coréenne, M. Pence est arrivé en retard, a "salué ceux qui étaient assis à la table d'honneur et est reparti sans s'asseoir".Le porte-parole a cependant déclaré que M. Pence avait informé Séoul par avance qu'il dînerait avec les athlètes américains. "Son couvert n'a donc pas été mis", a-t-il dit."Il allait partir immédiatement après la photo de groupe mais le président Moon l'a invité à +rencontrer des amis+, il est donc passé brièvement à la réception".M. Pence n'a pas serré la main de M. Kim, a-t-il ajouté, contrairement au Premier ministre japonais Shinzo Abe, qui a également échangé quelques mots avec le chef de l'Etat du Nord.Sur le plan de table diffusé quelques minutes auparavant par la télévision sud-coréenne, M. Pence aurait dû être assis à la gauche de M. Moon, directement en face de M. Kim.Le chef de l'Etat nord-coréen, dont les fonctions sont largement honorifiques, était placé entre le patron du CIO Thomas Bach et le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.(©AFP / 09 février 2018 10h57)