Le week-end à 100 millions de dollars au box-office de Star Wars

Le huitième épisode de la saga Star Wars est resté largement en tête du box-office pour son deuxième week-end dans les salles d'Amérique du Nord, en incluant le lundi férié de Noël.Après avoir rapporté 220 millions de dollars le week-end de sa sortie aux Etats-Unis et au Canada, "Star Wars: Les derniers Jedi" a engrangé 99 millions ce week-end sur 4.232 écrans, pour un total de 395,6 millions, selon des chiffres préliminaires de la société spécialisée Exhibitor, et qui couvrent de vendredi à lundi.Les recettes mondiales du film sont estimées à 745,4 millions entre la sortie et dimanche, selon l'analyste Paul Dergarabedian. Le record à battre en recettes mondiales est Avatar (2009), avec 2,7 milliards de dollars."Star Wars: Le Réveil de la Force" (2015) avait rapporté un peu plus de deux milliards.Trois nouveautés s'installent derrière au box-office.A la seconde place, le film d'aventures "Jumanji: Bienvenue dans la jungle" rapporte 55,4 millions (72 millions au total), suivi de "Pitch Perfect 3", troisième opus de la franchise sur la chorale des Bellas, dont les chanteuses se retrouvent pour une folle tournée à l'étranger (26,5 millions).Quatrième, "The Greatest Showman", raconte l'histoire du magicien P.T. Barnum, joué à l'écran par Hugh Jackman. Le film a rapporté 14 millions."Ferdinand", dessin animé qui suit les aventures d'un taureau au grand coeur à travers l'Espagne, est repoussé en cinquième position, avec 9,7 millions dans le week-end (26,6 millions au total).Voici la suite du Top 10:6 - "Coco": 8,1 millions (164,35 millions depuis sa sortie)7 - "Downsizing": 7,7 millions (nouveau)8 - "Les heures sombres": 5,5 millions (8,4 millions depuis sa sortie)9 - "Father Figures": 5,5 millions (nouveau)10- "La forme de l'eau": 4,3 millions (8,9 millions depuis sa sortie)(©AFP / 26 décembre 2017 23h33)