Leclanché apporte des précisions sur son actionnariat

Zurich (awp) - Le développeur de solutions de stockage énergétique Leclanché a apporté des précisions sur son actionnariat. Selon le groupe yverdonnois, Christian Denizon et Finexis SA ne sont pas actionnaires directs ou indirects de fonds, d'actions Leclanché ou de dérivés émis par la société, comme cela avait été précédemment indiqué dans un communiqué de l'entreprise.Une porte-parole de Leclanché, contactée par AWP, a indiqué mercredi qu'une erreur s'était glissée dans un précédent communiqué du 28 février présentant M. Denizon et "certains fonds représentés par Finexis SA" comme "principal actionnaire de Leclanché".M. Denizon et Finexis SA agissent uniquement en tant que "gestionnaires d'actifs externes des fonds investissant dans Leclanché", a précisé ce dernier dans une information aux actionnaires publiée sur son site internet.Le groupe doit publier le 30 avril son rapport annuel dans lequel son actionnariat sera détaillé.al/buc(AWP / 28.03.2018 17h26)