Leclanché aux abois après une nouvelle perte en 2017

(ajoute cours de clôture)Zurich (awp) - Leclanché se démène pour trouver une solution à un problème de surendettement "potentiel" au terme de 2017. Le groupe yverdonnois publie simultanément mercredi un avertissement sur perte annuelle, une mise en demeure par son réviseur de trouver immédiatement une issue à son souci de fonds propres négatifs et un plaidoyer pour une entorse au règlement boursier, qui lui permettrait de bénéficier de la conversion des créances détenues par le dernier de ses actionnaires encore prêt à le soutenir.Selon des résultats encore non audités, la perte au troisième trimestre 2017 pourrait atteindre 28 mio CHF et le déficit sur l'ensemble de l'exercice 40 mio.Le développeur de solutions de stockage énergétique se prononce dans la foulée en faveur d'une exemption d'obligation de formuler une offre de rachat pour l'ensemble de son capital-actions, en cas de franchissement du seuil de 49% par un ensemble de fonds contrôlés indirectement par Christian Denizon.Ce dernier, présenté dans la prise de position comme l'unique actionnaire encore désireux d'investir dans l'entreprise, détient pour l'heure 45,35% des titres, en plus d'un engagement de 16,5 mio CHF sous la forme de notes obligatoirement convertibles et d'autres prêts convertibles.SOUCIS DE TRÉSORERIEEn panne de liquidités malgré son programme de levée de fonds entamé en 2016, Leclanché souhaiterait que son actionnaire de référence puisse procéder à la conversion de l'ensemble de ses créances avec effet rétroactif au mois de janvier, afin de pouvoir régler son problème de fonds propres négatifs au 31 décembre 2017.Une telle opération propulserait néanmoins le cumul des participations indirecte de M. Denizon à près de 55%, soit bien au delà du seuil de 49% déclenchant une obligation de présenter une offre de rachat à tous les autres actionnaires.Le délai pour ce faire a été fixé au 28 février par PricewaterhouseCoopers (PwC), réviseur des comptes de l'entreprise vaudoise, qui ne souhaite pas rendre son rapport final sur les comptes 2017 avant que ne soit éliminé le surendettement "potentiel" de Leclanché.Le conseil d'administration avait approuvé en janvier la demande de dérogation soumise par M. Denizon, au cours d'une délibération pendant laquelle les trois membres représentant les intérêts de ce dernier se sont abstenu de prendre part au vote.L'annonce a généré un mouvement de panique à la Bourse suisse et le titre a clôturé en chute de 8,2% à 2,25 CHF, sur un indice élargi SPI en repli de 0,94%.jh/rp/al(AWP / 28.02.2018 18h09)