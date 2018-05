Leclanché enregistre une nouvelle perte en 2017

Yverdon-les-Bains (awp/ats) - Le spécialiste vaudois des solutions de stockage d'énergie est resté dans le rouge l'an dernier. Il a enregistré une perte nette de 38,5 millions de francs en 2017, contre un déficit de 37,2 millions un an plus tôt, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué.Le chiffre d'affaires a quant à lui chuté à 18 millions contre 28,5 millions de francs en 2016. Au niveau opérationnel, la perte d'exploitation EBITDA a atteint 31,8 millions de francs, après un résultat négatif de 28,4 millions en 2016, a précisé l'entreprise basée à Yverdon-les-Bains (VD)."Nous sommes sur la bonne voie pour franchir le cap des 100 mégawattheures de projets de stockage en exploitation en 2018", a déclaré le directeur général de Leclanché, Anil Srivastava, cité dans le communiqué.Pour l'ensemble de l'année en cours, le groupe table sur un chiffre d'affaires situé entre 40 et 50 millions de francs. Il s'attend également à retrouver un bénéfice d'exploitation d'ici à 2020.ats/lk(AWP / 04.05.2018 07h15)