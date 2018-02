Leclanché mandaté pour un site de stockage énergétique en Allemagne

Zurich (awp) - Leclanché a été mandaté par une filiale outre-Rhin de l'énergéticien italien Enel, Enel Green Power Germany, ainsi que par le développeur allemand de parcs éoliens Enertrag pour la conception et la construction d'un site de stockage à Cremzow, dans le Brandebourg. L'investissement est devisé à quelque 17 mio EUR et les premières installations doivent être opérationnelles dès le mois d'avril et le lancement complet est agendé pour la fin de cette année, précise le spécialiste du stockage énergétique yverdonnois dans un communiqué mardi.L'annonce ayant été faite dans le courant de la séance, l'opérateur de la Bourse suisse a suspendu le titre Leclanché de cotation peu avant 10h30. Le négoce a pu reprendre sur le coup de 11h15 et la nominative Leclanché s'enrobait de 0,4% à 2,55 CHF.Enel Green Power Germany détiendra 90% du site de stockage, dont la capacité s'élèvera à 22 MW. Enertrag disposera des 10% restants.jh/rp(AWP / 20.02.2018 11h45)