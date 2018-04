Leclanché: publication du rapport 2017 reportée au 4 mai

Yverdon-les-Bains (awp) - Le fabricant de systèmes de batteries yverdonnois Leclanché a encore reporté la publication de ses résultats 2017. La décision d'un actionnaire de convertir un emprunt convertible quelques semaines plus tard a entraîné un retard dans l'établissement du rapport annuel, a indiqué l'entreprise lundi soir. L'autorité de surveillance SIX Exchange Regulation a autorisé ce report.Le retard de quatre jours est d'ordre purement technique, a déclaré le directeur général Anil Srivastava, cité dans le communiqué. Leclanché dispose de suffisamment de financement et est sur la voie pour réaliser cette année un chiffre d'affaires de 40 à 50 millions de francs, a-t-il confirmé de précédentes déclarations.mk/rp(AWP / 30.04.2018 21h10)