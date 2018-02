Lectra: résultats 2017 en hausse, un des objectifs revu

LECTRA

Paris - Le groupe français Lectra, spécialisé dans les logiciels et systèmes de découpe de matériaux, a vu ses résultats augmenter l'année dernière, mais revu lundi son objectif de marge à moyen terme en invoquant des effets de change.Selon les données publiées lundi, le bénéfice net a augmenté de 10% l'an dernier, à 29,3 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires a progressé de 7%, à 277,2 millions d'euros (+8% à données comparables).La marge opérationnelle est ressortie à 14,2%, soit une diminution de 0,1 point.Lectra, qui prévoyait notamment dans son plan 2017-2019 un taux annuel de marge opérationnelle courante de 15%, a toutefois revu ses ambitions.Il vise désormais à la place "une croissance du résultat opérationnel équivalente ou supérieure à celle du chiffre d'affaires", justifiant ce changement par "l'appréciation en 2017 de l'euro contre l'ensemble des devises" et "la volatilité des cours de changes", a-t-il précisé dans son communiqué.La société affirme néanmoins aborder 2018 "avec des fondamentaux opérationnels plus solides que jamais" et estime que la "principale incertitude porte sur le niveau des commandes et le chiffre d'affaires des nouveaux systèmes, dans un environnement macroéconomique, géopolitique et monétaire qui demeure incertain".En 2017, ses résultats, qui "se situent dans les fourchettes d'objectifs", "constituent un nouveau record historique", souligne le groupe."Les commandes progressent dans toutes les régions: 14% dans les Amériques, 11% en Europe, 2% en Asie-Pacifique et 20% dans tous les pays du reste du monde", détaille-t-il.Elle sont en hausse de 15% dans la mode et l'habillement, reculent de 1% dans l'automobile, augmentent de 19% dans l'ameublement et de 1% dans les autres industries.Lectra proposera un dividende de 0,38 euro par action.Le groupe souligne qu'il n'a plus de dette depuis la fin mars 2015 et que sa trésorerie nette atteint 98,1%, "un niveau également record" qui permettra à Lectra "d'autofinancer son développement interne et externe".La société, qui a annoncé le 25 janvier l'acquisition de la société italienne Kubix Lab, "confirme son intention de procéder à une ou plusieurs acquisitions ciblées complémentaires en 2018 ou 2019".Sur le seul quatrième trimestre, le bénéfice net a augmenté de 16%, à 9,2 millions d'euros, et le chiffre d'affaires de 3%, à 71,5 millions d'euros, (+7% à données comparables).spe/soe/cj(©AFP / 12 février 2018 18h40)