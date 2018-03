Légère baisse des rendements de l'immobilier suisse

Zurich (awp) - Les placements directs dans l'immobilier suisse ont offert un peu moins de rendement l'an dernier. Le rendement total de l'immobilier suisse calculé par le fournisseur de services financiers MSCI en collaboration avec la société de conseil Wüest Partner a atteint 5,9%, après 6,4% en 2016.Le rendement cash-flow net s'est inscrit à 3,8% et le rendement de changement de valeur à 2,1%, une baisse de 0,1 point de pourcentage pour le premier et de 0,4 point pour le second. Le niveau actuel se situe 0,2 point au-dessus de la moyenne des années 2007-2016, selon le communiqué de vendredi.Par catégorie, l'immobilier commercial et de logistique affiche le rendement le plus élevé, de 7,4%. Suit l'immobilier d'habitation avec 6,8%, celui de bureaux avec 5,7% et les surfaces de vente avec 4,3%.yr/mk/rp/fr(AWP / 23.03.2018 15h20)