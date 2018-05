Légère hausse du bénéfice net pour Mettler-Toledo au premier trimestre

Zurich (awp) - Mettler-Toledo a réalisé de bonnes affaires au premier trimestre 2018. Accroissant ses revenus à la faveur d'effets de change favorables, le fabricant américano-zurichois d'instruments de précision a vu son bénéfice net augmenter de 1% à 93,3 millions de dollars. L'entreprise a du coup relevé ses attentes en matière de résultat net pour 2018.Le chiffre d'affaires s'est pour sa part hissé à 660,8 millions de dollars, 11% de plus qu'au cours du trimestre correspondant de 2017, a indiqué jeudi Mettler-Toledo après la clôture de la Bourse américaine. A taux de change constants, la croissance s'est inscrite à 5%. Le bénéfice par action (EPS) s'est fixé à 3,58 dollars, contre 3,48 dollars douze mois auparavant.Mettler-Toledo note avoir tout particulièrement tiré profit d'une vigoureuse demande dans la zone Asie - reste du monde, région dans laquelle les ventes ont crû de 10%, ainsi que dans les Amériques (+5%). En revanche, l'évolution des revenus s'est révélée moins favorable en Europe, le chiffre d'affaires s'y tassant de 1%.Evoquant la suite de l'exercice, le groupe sis à Greifensee et Columbus, dans l'Etat américain de l'Ohio, anticipe une progression de ses ventes de près de 6% en devises locales. Fort de cette base, Mettler-Toledo relève légèrement son attente de bénéfice ajusté par action entre 20,10 et 20,25 dollars, une fourchette légèrement supérieure à celle présentée en février dernier (19,95 à 20,15 dollars).vj/jh(AWP / 04.05.2018 11h23)