Législatives au Salvador: l'opposition de droite en tête, selon les premiers résultats

Le parti d'opposition de droite Arena est arrivé en tête dimanche des élections législatives et municipales au Salvador, selon des résultats préliminaires de ce scrutin test dans la perspective de la présidentielle de 2019.L'Arena (Alliance républicaine nationaliste) a remporté 408.031 voix contre 244.329 au FMLN (Front Farabundo Marti de libération nationale, gauche) du président Salvador Sanchez Ceren, a annoncé le tribunal électoral après le dépouillement de 48,1% des bulletins de vote.Le parti de droite Gana (Grande alliance pour l'unité nationale) arrive en troisième position avec 122.263 voix suivi de deux partis de droite, le PCN (Parti de conciliation nationale) et le PDC (Parti démocrate chrétien).L'Arena a immédiatement célébré sa victoire qui lui permet de reprendre la mairie de la capitale San Salvador avec son candidat Ernesto Muyshondt.Quelque 5 millions de Salvadoriens étaient appelés aux urnes. La participation, faible selon les estimations, a été qualifiée de "normale" par l'autorité électorale soulignant qu'elle ne dépasse jamais 50% aux élections législatives et municipales.Outre les 84 députés du Parlement monocaméral, 262 conseils municipaux devaient être élus. L'Arena détenait 35 sièges au Parlement sortant et le FMLN 31.Le FMLN, issu des guérillas qui ont chassé le gouvernement soutenu par les Etats-Unis lors la guerre civile entre 1979 et 1992, est au pouvoir depuis 2009 après s'être transformé en parti politique et avoir abandonné son credo marxiste.L'Arena, au pouvoir entre 1989 et 2009, a mené à bien la privatisation du système de retraite, ainsi que celle du réseau d'électricité et de télécommunications.(©AFP / 05 mars 2018 09h16)