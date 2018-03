Législatives au Salvador: l'opposition de droite en tête

San Salvador - Le parti d'opposition de droite Arena consolidait lundi son avance aux élections législatives et municipales au Salvador, selon des résultats préliminaires de ce scrutin test dans la perspective de la présidentielle de 2019.Après le dépouillement des bulletins de 65,1% des bureaux de vote, l'Arena (Alliance républicaine nationaliste) a remporté 557.671 voix contre 328.818 au FMLN (Front Farabundo Marti de libération nationale, gauche) du président Salvador Sanchez Cerén, a annoncé le tribunal électoral.Le parti de droite Gana (Grande alliance pour l'unité nationale) arrive en troisième position avec 160.064 voix suivi de deux partis de droite, le PCN (Parti de conciliation nationale) et le PDC (Parti démocrate chrétien).Le tribunal électoral n'a pas fourni de résultats en pourcentages de votes, en raison de la complexité du système électoral au Salvador, qui permet de voter pour des listes présentées par des partis, des candidats individuels ou des alliances de partis.Dès dimanche soir, l'Arena a célébré sa victoire qui lui permet de reprendre la mairie de la capitale San Salvador avec son candidat Ernesto Muyshondt."Nous allons mettre la mairie de San Salvador au service des gens et nous allons effectuer des travaux pour transformer" la capitale, a assuré à la foule M. Muyshondt.Quelque 5 millions de Salvadoriens étaient appelés aux urnes. La participation, faible selon les estimations, a été qualifiée de "normale" par l'autorité électorale qui a souligné qu'elle ne dépasse jamais 50% aux élections législatives et municipales.Outre les 84 députés du Parlement monocaméral, 262 conseils municipaux devaient être élus. L'Arena détenait 35 sièges au Parlement sortant et le FMLN 31.Selon les analystes, ces résultats pourraient mettre en difficulté le président Salvador Sanchez Cerén pour la dernière année de son mandat, qui s'achève en juin 2019.Si, à la fin du dépouillement, la gauche "a 28 (députés) ou moins que ça, le scénario devient très compliqué pour le FMLN", car ce parti serait alors exclu des discussions nécessitant une majorité qualifiée, comme l'élection des juges de la Cour suprême, souligne le politologue Alvaro Artiga."Le gouvernement est dans la dernière ligne droite", observe l'analyste Dagoberto Gutiérrez, "donc s'il veut bien terminer, il doit être habile, dialoguer non seulement avec l'Assemblée législative mais aussi avec les autres forces vives de la société".Il aura notamment besoin du soutien vital du Parlement pour des lois destinées à combattre la violence criminelle, dans un pays qui a enregistré en 2017 une moyenne de 60 homicides pour 100.000 habitants, soit l'un des niveaux les plus élevés au monde.Le petit pays d'Amérique centrale continue de souffrir au quotidien de la violence de deux bandes criminelles, la Mara Salvatrucha (MS-13) et Barrio 18.Le FMLN, issu des guérillas qui ont chassé le gouvernement soutenu par les Etats-Unis lors la guerre civile entre 1979 et 1992, est au pouvoir depuis 2009 après s'être transformé en parti politique et avoir abandonné son credo marxiste.L'Arena, au pouvoir entre 1989 et 2009, a mené à bien la privatisation du système de retraite, ainsi que celle du réseau d'électricité et de télécommunications.(©AFP / 05 mars 2018 19h45)