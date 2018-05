Legrand: bénéfice net 1T en hausse de 17,7%, objectifs confirmés

LEGRAND

Paris - Le fabricant de matériel électrique Legrand a annoncé jeudi une hausse de 17,7% de son bénéfice net à 175,3 millions d'euros au premier trimestre, où sa stratégie d'acquisition a aidé à compenser les effets de change, et confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.Le chiffre d'affaires a progressé de 9,6% à 1,445 milliard d'euros, avec une croissance organique de 3,9% et "tous les indicateurs sont en croissance à deux chiffres", a résumé le directeur général Benoît Coquart au cours d'une conférence téléphonique."Les effets périmètre ont plus que compensé les effets change", a souligné le responsable.L'accroissement du périmètre de consolidation a contribué à hauteur de 14% au chiffre d'affaires sur le trimestre tandis que les effets de change, principalement l'appréciation de l'euro face aux autres devises, ont eu un impact négatif de 7,5% sur les ventes globales.Sur l'ensemble de l'année, des effets de change devraient peser à hauteur de 5%.Pour 2018, le groupe de Limoges (Haute-Vienne) continue de viser une croissance organique de ses ventes "comprise entre +1% et +4%" et une marge opérationnelle ajustée avant prise en compte des acquisitions (à périmètre 2017) comprise entre 20,0% et 20,5% du chiffre d'affaires, selon un communiqué.Legrand indique qu'il va poursuivre ses "initiatives de croissance", dont le "lancement de gammes d'appareils connectés" et le "déploiement à l'international des activités récemment acquises".Le spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, va également poursuivre ses acquisitions, recherchant "des cibles de qualité, des leaders incontestables dans leur famille de produits dans leur pays", a indiqué M. Coquart."Notre pipeline d'acquisitions est très nourri" et "on continue d'avoir beaucoup d'opportunités", a-t-il assuré, prévoyant des opérations "plutôt de taille petite et moyenne dans les trimestres qui viennent".pan/soe/spi(©AFP / 03 mai 2018 06h18)