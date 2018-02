Legrand dépasse ses objectifs et change de gouvernance

LEGRAND

Paris - Le fabricant de matériel électrique Legrand a dépassé ses objectifs en 2017 et entend renforcer sa rentabilité en 2018 dans un contexte jugé "favorable" qui va lui permettre de poursuivre ses acquisitions.Dans le même temps, le groupe a annoncé jeudi une évolution de gouvernance, pour la première fois depuis 2006, en dissociant les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général.Le directeur pour la France depuis 2015, Benoît Coquart "est directeur général depuis ce matin", a déclaré Gilles Schnepp, qui remplissait jusqu'alors les fonctions de PDG de Legrand, lors d'une conférence téléphonique.Un choix conforme aux "meilleures pratiques du marché", a-t-il expliqué.Legrand a réalisé un bénéfice net en hausse de 13,2% à 711,2 millions d'euros en 2017, supérieur aux prévisions des analystes, qui tablaient sur 671 millions d'euros, selon un consensus réalisé par Factset.Ce résultat bénéficie d'un produit net d'impôt non récurrent de 85,5 M EUR lié aux évolutions de la fiscalité annoncées en 2017 en France et aux Etats-Unis.Celui de 2016 avait également profité d'un produit net d'impôt de 61,2 M EUR.- Objectifs dépassés -Le groupe a vu ses ventes augmenter de 3,1% en organique, alors qu'il visait initialement 0% à +3% en début d'année dernière et +2% et +3% depuis novembre.Idem pour sa marge opérationnelle ajustée avant acquisitions qui ressort à 20,1%, dans le haut de la fourchette de son objectif initial situé entre 19,3% à 20,1% du début 2017 comme de son objectif révisé en novembre de 19,8% et 20,1%.Le chiffre d'affaires progresse pour sa part de 10% à 5,52 milliards d'euros.L'entreprise née au XIXe siècle a réalisé six acquisitions en 2017, dont celle de l'américain Milestone, spécialiste des infrastructures numériques et audio-vidéo, une opération de plus d'un milliard d'euros.L'impact des acquisitions de 2017 sur les ventes est de +7,8%, et celui attendu en 2018 devrait dépasser 7%, observe Legrand.M. Schnepp a confirmé le "potentiel de synergies" liées à l'acquisition de Milestone. Dans ce cadre, Legrand a créé une division spécifique qui va cibler le marché audio-video en Amérique du Nord, a-t-il dit.- Créneau porteur des objets connectés -Le spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment a fait progresser ses investissements de 11% par rapport à 2016.Il s'agit de "renouveler son offre et lancer des produits innovants", a détaillé M. Schnepp qui a fait de la maison connectée une grande orientation stratégique.Le chiffre d'affaires réalisé avec des produits connectés a progressé au total de près de 12% en 2017.Entre 2014 et 2017, les ventes de produits connectés ont enregistré une croissance annuelle moyenne de près de 28%.Legrand, qui a mis en place un programme de partenariats technologiques et stratégiques, notamment avec des grands groupes dont des géants de l'internet, recense désormais "plus de 30 familles de produits connectés", selon M. Schnepp.Il s'agit par exemple de régler son chauffage via un assistant vocal des géants du numérique qui donne l'ordre au thermostat connecté. Ou encore d'éteindre la lumière depuis sa voiture.Pour 2018, le groupe de Limoges (Haute-Vienne) vise une croissance organique de ses ventes "comprise entre +1% et +4%" et une marge opérationnelle ajustée avant prise en compte des acquisitions (à périmètre 2017) comprise entre 20,0% et 20,5% du chiffre d'affaires, selon un communiqué.pan/tq/php(©AFP / 08 février 2018 08h39)