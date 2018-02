Legrand va continuer à évoluer, mais ses fondamentaux vont rester (nouveau DG)

LEGRAND

Paris - Le groupe Legrand "va continuer à évoluer" et "sera très différent dans dix ans", mais "ses fondamentaux vont rester", comme l'innovation produit, les acquisitions et la discipline financière, a indiqué jeudi son nouveau directeur général, Benoît Coquart."Le groupe a beaucoup évolué (...) et va continuer à évoluer, mais ses fondamentaux vont rester", a dit M. Coquart lors d'une rencontre avec la presse lors de la présentation des résultats annuels du fabricant de matériel électrique.Il a notamment cité "la croissance organique avec un très fort accent sur l'innovation produit", "la croissance externe avec des acquisitions +bolt-on+" (acquisitions ciblées de petite ou moyenne taille) ainsi que "la très grande discipline financière"."Maintenant, le groupe sera très différent dans dix ans", a ajouté M. Coquart, dont la nomination à la direction générale a été annoncée jeudi parallèlement aux résultats.En matière d'acquisitions, Legrand veut "renforcer" ses activités existantes et "rentrer dans des domaines nouveaux", a-t-il indiqué. Les infrastructures numériques, l'efficacité énergétique, les produits connectés, les centres de données, l'assistance à l'autonomie figurent parmi les domaines d'intérêt, a-t-il précisé."On est plutôt sur des acquisitions de parts de marché que des acquisitions de technologies", a-t-il ajouté.Gilles Schnepp, le PDG de Legrand qui cède la direction générale du groupe tout en restant président du conseil d'administration, a expliqué que la séparation des deux fonctions, réunies depuis douze ans, intervenait au terme d'un "processus lent et continu"."On a vu, côté direction de l'entreprise et côté conseil d'administration, un accroissement des missions et des tâches", a-t-il dit."La dissociation a pour vocation de permettre au directeur général de se concentrer pleinement sur la gestion de l'entreprise (...) de la stratégie à la mise en oeuvre", a-t-il poursuivi."J'ai 30 ans de maison, dont à peu près la moitié à sa tête, et donc j'ai considéré que c'était le bon moment pour confier à Benoit les rênes de l'entreprise et mettre en place avec lui une nouvelle génération", a dit le PDG.M. Coquart, 44 ans, diplômé de Sciences Po Paris et de l'Essec, a fait toute sa carrière chez Legrand qu'il a rejoint dès la fin de ses études en 1997.Il a d'abord dirigé les activités du groupe en Corée du Sud, et a par la suite occupé divers postes de responsabilité, dont depuis 2015 directeur France. Il siège au comité de direction du groupe depuis 2010.sbo/soe/az(©AFP / 08 février 2018 17h10)