Lem: Wemaco porte sa participation à plus de 50%

Zurich (awp) - Le groupe Lem est passé sous le contrôle d'un groupe d'actionnaires. Les sociétés Wemaco Invest et Swisa Holding, aux mains des investisseurs Werner Weber et Ueli Wampfler, ont porté leur participation à 50,01% du capital-actions, indique le fabricant plan-les-ouatien de composants électriques de précision vendredi dans un communiqué.Les dernières annonces de participation font état de 33,55% pour Wemaco (mars 2011) et de moins de 3% pour Swisa Holding (juin 2012).buc/al(AWP / 23.03.2018 07h50)