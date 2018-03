Lem: Wemaco porte sa participation à plus de 50%

(participation actualisée, ajoute clause d'opting out et cours de Bourse)Zurich (awp) - Le groupe Lem est passé sous le contrôle d'un groupe d'actionnaires. Les sociétés Wemaco Invest et Swisa Holding, aux mains des investisseurs Werner Weber et Ueli Wampfler, ont porté leur participation à 50,01% du capital-actions, indique le fabricant plan-les-ouatien de composants électriques de précision vendredi dans un communiqué.Dans son dernier rapport annuel, l'entreprise indique qu'en mars 2017, le groupe d'investisseurs détenait une part de 48,1%. Habituellement, un actionnaire est contraint de soumettre une offre d'achat sur tous les titres en mains publiques lorsque sa participation dépasse les 33,3%.Dans le cas de Lem, cette obligation ne s'applique pas, les actionnaires ayant introduit lors de l'assemblée générale de 2010 une clause dite d'opting out dans leurs statuts.A la Bourse suisse, l'annonce faisait peu de vagues. A 11h25, la nominative Lem reculait de 2,2% à 1664 CHF dans des échanges infimes, moins de 100 titres ayant changé de main, alors que le marché dans son ensemble (SPI) cédait 0,89%.buc/al/rp(AWP / 23.03.2018 12h00)