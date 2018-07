Lem dopé par les voitures vertes au 1er trimestre

(ajoutes performances des divisions)Zurich (awp) - Le fabricant de composants électroniques Lem a profité une nouvelle fois de la vigueur du marché des voitures vertes, qui ont porté les entrées de commandes au 1er trimestre de l'exercice décalé 2018/19, clos à fin juin. Le résultat s'est inscrit en légère hausse.Le bénéfice net a grappillé 1,8% sur un an à 13,5 millions de francs, indique mardi le groupe basé à Fribourg. Le résultat opérationnel (Ebit) s'est envolé de 16% à 18,5 millions, grâce à une progression similaire du chiffre d'affaires, qui s'est inscrit à 75,9 millions. A taux de change constants, les recettes ont gonflé de 10,4%."La pénurie de composants électroniques qui affecte le secteur entier n'a que peu limité nos capacités de livraison", a toutefois relativisé Frank Rehfeld, directeur général, cité dans le communiqué.En termes de revenus et d'Ebit, Lem a décoiffé les prévisions des analystes sollicités par AWP.Les entrées de commandes ont décollé (+9,1%) à 86,0 millions. Le rapport entre les nouveaux contrats pris et les facturations (book-to-bill) a reculé à 0,98, contre 1,04 précédemment.Cette dynamique a été soutenue par la division Automobile, qui a crû grâce à l'activité véhicules verts (+86%), plus particulièrement en Europe et aux Etats-Unis, souligne Lem. Le plus petit des segments de la société a connu une croissance proche de 30% à 17,3 millions de francs de chiffre d'affaires.La rentabilité est en hausse, toutefois écornée par les dépenses en recherche et développement.La progression du chiffre d'affaires s'avère également flatteuse pour la division Industrie (+13%), sans toutefois atteindre les sommets gravis par le segment Automobile. Les revenus se sont fixés à 70,8 millions de francs. Toutes les régions et les activités ont contribué à cette performance. La marge opérationnelle a gonflé d'un point de pourcentage à 22,3%.La marche des affaires sera affectée à l'avenir par l'introduction de nouveaux droits de douane aux États-Unis et la réduction des aides gouvernementales pour les énergies renouvelables en Chine, explique M. Rehfeld.fr/rp(AWP / 31.07.2018 09h05)