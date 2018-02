Leonardo: le patron achète des actions pour montrer sa confiance

Le patron du groupe italien d'aéronautique et de défense Leonardo Spa, Alessandro Profumo, a acheté mercredi des actions pour près d'un million d'euros, au lendemain de la baisse du cours, pour montrer sa confiance dans le nouveau plan stratégique.M. Profumo a acquis 100.000 actions, en sept tranches, pour un prix moyen de 9,7328 euros par titre, ce qui représente un total de 973.280 euros, selon un document rendu public jeudi par la Bourse italienne.La veille, il avait présenté le nouveau plan stratégique 2018-2022, en annonçant aussi une révision à la baisse du niveau de commandes pour 2017.Ces annonces, tout comme les prévisions pour 2018, avaient déçu les observateurs, entraînant une chute du titre de 12% mardi et de 2,04% mercredi. Jeudi, l'action se reprenait légèrement, gagnant 0,70% à 9,788 euros.M. Profumo, arrivé à la tête du groupe au printemps dernier, s'est dit "certain" que le plan fournirait "les bases d'une nouvelle phase de croissance durable"."J'ai confiance dans l'avenir de Leonardo. Nous savons où nous allons", avait-il ajouté.Mais les analystes ont critiqué le manque de détails donnés par le groupe sur la manière de faire face aux difficultés dans le secteur hélicoptères et le fait que Leonardo n'ait guère parlé d'innovation et d'investissements.Les neuf premiers mois de 2017 ont été marqués par un recul de 23% du bénéfice net et de 0,6% du chiffre d'affaires, avec une chute de 8,1% pour les hélicoptères.Sur la période 2018-2022, le groupe vise une croissance moyenne annuelle de 5-6% de ses revenus, de 6% de ses commandes et de 8-10% de l'Ebita, et il entend atteindre une "rentabilité à deux chiffres" d'ici 2020 pour la branche hélicoptères.Le titre Leonardo avait déjà perdu 21% le 10 novembre après la révision à la baisse de ses objectifs pour 2017. En six mois, il a dévissé de 33%.(©AFP / 01 février 2018 15h37)