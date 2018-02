Leonteq nomme son vice-président Lukas Ruflin à la tête du groupe

Zurich (awp) - Leonteq a désigné un nouveau directeur général (CEO) en la personne de Lukas Ruflin. Le vice-président du groupe succèdera le 1er mai prochain à Marco Amato, qui avait repris le témoin à titre intérimaire en octobre dernier suite au départ du cofondateur Jan Schoch. M. Amato reprendra ses fonctions de directeur financier (CFO) et officiera également comme CEO adjoint, précise l'entreprise mercredi dans un communiqué.Dans la foulée, le spécialiste zurichois des produits structurés a annoncé la nomination de Richard Laxer comme nouveau membre indépendant du conseil d'administration. Le poste de vice-président devrait quant à lui revenir à l'administrateur Hans Isler, également président du comité d'audit depuis 2012.Lukas Ruflin a exercé plusieurs fonctions dirigeantes auprès du groupe bancaire EFG International entre 2004 et 2012, où il a notamment officié en qualité de CFO adjoint (2004-2007) et de CEO (2010). En 2007, le quadragénaire a été l'un des partenaires fondateurs de Leonteq - alors EFG Financial Products - dont il a intégré le conseil d'administration en 2009 et occupe la vice-présidence depuis 2015."Devenir le CEO de Leonteq est un grand privilège pour moi, même si cela n'a jamais figuré sur mon agenda", a assuré le futur patron du groupe, cité dans le communiqué.En raison de sa nomination, M. Ruflin ne sera pas candidat pour un nouveau mandat au conseil d'administration lors de l'assemblée générale du 28 mars prochain.buc/fr(AWP / 14.02.2018 08h06)