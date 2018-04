Leonteq visé par une procédure en justice à l'Ile de Man

Zurich (awp) - Leonteq fait l'objet d'une procédure en justice à l'Ile de Man concernant certaines transactions réalisées sur des produits structurés, ainsi que les frais et commissions liés à ces opérations. La société financière Old Mutual International (OMI) a soumis un formulaire de réclamation auprès de la Haute Cour de l'île, là ou OMI est incorporé, informe vendredi le spécialiste zurichois des produits structurés.Dans son communiqué, Leonteq affirme rejeter les revendications d'Old Mutual International et vouloir défendre vigoureusement sa position. La procédure vise Leonteq et "d'autres parties" qui ne sont pas spécifiées.Le groupe zurichois a décidé de communiquer à ce sujet, car l'information a fuité dans les médias.Dans un article daté de mardi, le portail financier International Investment rapportait qu'OMI avait lancé une action en justice suite à des "pertes significatives" subies suites à un investissement dans des produits Leonteq.fr/al(AWP / 13.04.2018 08h00)