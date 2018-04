Leonteq visé par une procédure en justice d'Old Mutual International

(ajoute commentaire d'analyste, cours de Bourse et contexte)Zurich (awp) - Leonteq pourrait se retrouver devant la justice face au britannique Old Mutual International (OMI). La société a lancé une procédure à l'encontre du spécialiste zurichois des produits structurés auprès de la Haute Cour de l'Ile de Man, là ou OMI est incorporé. La filiale du géant britannique Old Mutual, aurait subi des pertes après avoir investi dans des produits Leonteq.OMI a soumis un formulaire de réclamation suite à certaines transactions réalisées sur des produits structurés, indique vendredi Leonteq.Dans son communiqué, le groupe zurichois affirme rejeter les revendications d'Old Mutual International et vouloir défendre vigoureusement sa position. La procédure vise Leonteq et "d'autres parties" qui ne sont pas spécifiées.Leonteq a décidé de communiquer à ce sujet, car l'information a fuité dans les médias.Dans un article daté de mardi, le portail financier International Investment rapportait qu'OMI avait lancé une action en justice suite à des "pertes significatives" subies suites à un investissement dans des produits Leonteq.Old Mutual International s'occupe des investissements internationaux d'Old Mutual Wealth, la société de gestion de fortune en Grande-Bretagne du groupe, précise l'article.Fondée en 1845 en Afrique du Sud, Old Mutual est une société de services financiers de plus de 60'000 employés active notamment dans l'assurance, le domaine bancaire, les gestions d'actifs et de patrimoine. En 2017, elle a dégagé un bénéfice de plus de 2 milliards de livres.D'ici la fin de l'année, Old Mutual va se séparer en quatre entités. Old Mutual Wealth va bientôt devenir une société indépendante.Le communiqué de Leonteq ne donne aucune information sur le montant des pertes subies par Old Mutual ni les produits dérivés qui les ont causées, constate la Banque cantonale de Zurich dans un commentaire. Le risque d'un nouveau feuilleton judiciaire au long cours n'est pas à exclure.Pour l'analyste Michael Kunz, cette procédure pourrait être l'arbre qui cache la forêt. De nouvelles actions en justice pourraient surgir et hanter Leonteq, sanctionnant une phase de croissance incontrôlée pour le groupe zurichois.Les investisseurs semblaient prendre la menace au sérieux. A 9h50, le titre Leonteq perdait 1,6% à 56,1 francs, dans un SPI en recul de 0,24%.fr/lk(AWP / 13.04.2018 10h35)