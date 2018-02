Les Auteurs de la cyberattaque contre le Groupe Mutuel arrêtés

Sion (awp/ats) - Les auteurs de la cyberattaque contre le Groupe Mutuel ont été arrêtés. Le 19 décembre dernier, des pirates informatiques ont dérobé des fichiers d'une plate-forme externe.Deux suspects ont été arrêtés les 28 et 29 décembre 2017. Il s'agit d'un Suisse de 29 ans et d'un Macédonien de 30 ans, indique jeudi la police valaisanne dans un communiqué. Les deux hommes ont été placés en détention provisoire. La police précise que des investigations sont toujours en cours.Les pirates avaient pu accéder à des fichiers externes via une usurpation d'identité. Ils n'avaient par contre pu mettre la main sur aucune donnée de gestion, comme les polices d'assurance, rapports médicaux, facture de primes et de prestations, avait précisé en décembre le Groupe Mutuel.L'assureur avait dans la foulée déposé une plainte contre inconnu auprès du Ministère public valaisan.ats/rp(AWP / 08.02.2018 11h00)