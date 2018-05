Les Bourses européennes finissent en baisse, sauf en Suisse

Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes ont fini en baisse lundi, à l'exception du marché helvétique, alors que Londres et New-York étaient fermées et que les valeurs bancaires ont subi le contrecoup des incertitudes politiques en Espagne et en Italie.Le président italien, Sergio Mattarella, a refusé dimanche de nommer Paolo Savona au ministère des Finances, comme l'exigeaient le Mouvement 5 Étoiles (M5S, antisystème) et la Ligue (extrême droite), les deux vainqueurs des élections législatives du 4 mars, qui disposent de la majorité au Parlement.En réaction, les deux partis ont décidé de renoncer à former un gouvernement, ouvrant la voie à un gouvernement technique mené par Carlo Cottarelli, ancien du FMI (Fonds monétaire international) et incarnation de l'austérité budgétaire, dans l'attente de nouvelles élections prévues au plus tard début 2019."L'échec de la formation d'un gouvernement en Italie prolonge la phase d'incertitude de plusieurs mois", commente Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets.La situation en Espagne a également pesé. Une motion de censure contre le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy sera débattue jeudi et vendredi. Le Parti socialiste espagnol (PSOE) l'a déposée vendredi, au lendemain la condamnation de la formation de Mariano Rajoy à l'issue d'un méga-procès pour corruption.L'Eurostoxx 50 a terminé en baisse de 0,83%.A Paris, l'indice CAC 40 a perdu 0,61%, à 5.508,93 points.Face aux incertitudes politiques italienne, le secteur bancaire a souffert: Société Générale -0,75% à 40,34 euros, BNP Paribas -1,07% à 59,89 euros et Crédit Agricole -1,66% à 12,45 euros.Le fabricant français de drones Parrot a perdu 4,82% à 4,74 euros, affecté par une chute de 23% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, sa perte nette atteignant 18,9 millions d'euros.A Francfort, l'indice DAX a cédé 0,58%, à 12.863,46 points, et le MDax des valeurs moyennes 0,33%, à 26.624,19 points.Commerzbank, deuxième banque allemande, particulièrement exposée aux évènements politiques en Italie, a fini dernière du Dax (-2,32%, à 9,34 euros).Le constructeur automobile Daimler a perdu 1,31% à 64,22 euros. Le gouvernement allemand a demandé lundi des explications à la maison-mère de Mercedes, soupçonné d'avoir équipé certains de ses modèles diesel de logiciels capables de fausser les niveaux d'émissions, comme l'avait fait son compatriote Volkswagen. Les autres constructeurs automobiles ont aussi fini en baisse, Volkswagen reculant de 1,75% à 167,16 euros et BMW de 0,26% à 87,22 euros.A Amsterdam, l'indice AEX a baissé de 0,52% à 559,84 points.Le groupe de télécoms et médias Altice a chuté de 4,54% à 3,16 euros et le chimiste et pétrolier Vopak de 0,94% à 42,02 euros. Le leader européen de l'immobilier commercial, Unibail-Rodamco, a pris 1,97% à 189,45 euros et le géant néerlandais de l'électronique Philips 1,31% à 35,86 euros.A Bruxelles, l'indice BEL 20 a cédé 0,63% à 3.832,86 points.L'assureur Ageas a subi le plus net des 13 reculs (-5,24% à 43,26 euros). Plus forte hausse, le géant brassicole AB InBev: +0,59% à 81,99 euros.L'indice SMI de la Bourse suisse a gagné 0,19% à 8.775,45 points.Le marché a été mené par le groupe suisse de chimie de spécialités Sika (+1,07% à 8.050,00 CHF). Plus forte baisse, l'horloger Swatch (-1,87% à 477,00 CHF). Son concurrent Richemont, numéro deux mondial du luxe, a, lui, gagné +0,56% (93,14 CHF).Nestlé a gagné 0,79% à 76,80 CHF et le groupe pharmaceutique Novartis 0,29% (75,78 CHF).Parmi les bancaires, UBS a perdu 0,25% (15,72 CHF) et Credit Suisse 0,50% (16,07 CHF).Le réassureur Swiss Re (+0,42% à 91,02 CHF) a annoncé la fin des discussions avec le japonais Softbank sur une éventuelle entrée à son capital.A Madrid, l'indice IBEX a baissé de 0,63% à 9.764,40 points, au terme d'une nouvelle journée d'incertitudes politiques alors que le gouvernement fait face à une motion de censure.Presque toutes les banques ont reculé, à l'image de Banco Santander (-2,04% à 4,89 euros).Le groupe d'ingénierie pétrolière Técnicas Reunidas a perdu 3,54% à 25,65 euros mais le géant textile Inditex (Zara) a pris 0,32% à 28,45 euros.A Milan, l'indice MIB a perdu 2,08%, à 21.933 points, tiré vers le bas par les valeurs bancaires: Finecobank a cédé 7,22% à 8,152 euros, Banca Generali 6,73% à 21,34 euros, Banco BPM 6,58% à 2,2515 euros, Mediobanca 6,08% à 8,002 euros, Bper Banca 5,84% à 4,304 euros et Ubi Banca 5,41% à 3,429 euros.Seules quatre valeurs du Mib ont fini dans le vert, dont le fabricant de doudounes de luxe Moncler (+0,56% à 39,48 euros).A Lisbonne, l'indice PSI 20 a perdu 1,74%, à 5.513,02 points.La Holding Sonae Capital a perdu 1,90% à 0,93 euro et la banque BCP 3,34% à 0,26 euros.Le distributeur Jeronimo Martins a abandonné 1,43% à 13,79 euros et Galp Energia 1,61% à 15,60 euros.L'électricien EDP Renovais a cédé 0,87% à 8,02 euros et sa maison-mère EDP Energias 1,23% à 3,38 euros.afp/rp(AWP / 28.05.2018 19h06)