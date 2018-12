Les Bourses européennes apprécient le trêve sino-américaine

Paris (awp/afp) - Portés par un vent d'optimisme, les marchés européens décollaient lundi à la mi-journée, saluant la trêve commerciale sino-américaine, actée en marge du G20.A la Bourse de Paris vers 13H00, le CAC 40 gagnait 1,29%, tandis que la Bourse de Londres progressait de 1,98% et celle de Francfort de 2,37%.Les présidents américain, Donald Trump, et chinois, Xi Jinping, ont déclaré samedi une trêve dans leur conflit commercial, les Etats-Unis prévoyant de suspendre l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douanes sur des importations chinoises pour une période de 90 jours, le temps de laisser une chance à la négociation.La hausse plus marquée de l'indice allemand "est liée au secteur automobile", a indiqué auprès de l'AFP Alexandre Baradez, un analyste de IG France.Les constructeurs automobile allemands, très exposés aux effets des taxes sur l'importation en Chine de voitures produites aux Etats-Unis, évoluaient en tête de l'indice Dax. Volkswagen gagnait 3,63% à 154,30 euros, BMW 5,77% à 76,38 euros et Daimler 5,34% à 52,35 euros."Les investisseurs transposent de la Chine à l'Europe la possibilité que les relations commerciales se détendent dans les jours qui viennent", a précisé M. Baradez.Les investisseurs tablent notamment sur la rencontre mardi des principaux constructeurs allemands avec des responsables américains pour oeuvrer en faveur d'un apaisement.A Paris, Milan (+1,99%) et Zurich (+1,12%), le luxe reprenait des couleurs, après avoir été affecté ces derniers mois par des craintes de ralentissement du marché chinois.Le groupe français Kering bondissait de 4,90% à 402,70 euros, le fabriquant italien de doudounes de luxe Moncler de 2,88% à 29,61 euros et le spécialiste de l'horlogerie suisse Swatch Group de 5,52% à 313,70 CHF.La Bourse de Londres, tout comme celle de Madrid (+1,33%), étaient notamment portées par le secteur métallurgique.Les cours des métaux industriels étaient en effet dopés par l'annonce de la trêve. Etant donné que la Chine est la première importatrice mondiale de métaux industriels, tout ce qui favorise son activité économique tend à se répercuter sur le marché des métaux.Le marché obligataire stoïqueToutefois, "si on regarde toutes classes d'actifs, on observe que ce sont surtout les actions qui réagissent fortement, ce qui peut être un signal indiquant que le marché ne se détend pas durablement", a souligné M. Baradez."Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le conflit commercial qui a pesé sur les marchés, les données macroéconomiques les ont également drainés", a-t-il ajouté.De fait, les taux d'emprunts européens restaient bien plus stoïques face à l'annonce de la trêve.Les taux d'emprunt des pays les plus solides de la zone euro évoluaient à la marge.Le taux à 10 ans de l'Allemagne se stabilisait à 0,320%, contre 0,313% vendredi à la clôture sur le marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.Celui de l'Italie, considéré comme plus risqué, reculait un peu à 3,155%, contre 3,213%.De leur côté, les Bourses asiatiques ont clôturé en nette hausse, les marchés chinois se montrant particulièrement enthousiastes à la suite de l'annonce de la trêve.A la Bourse de Tokyo, l'indice vedette Nikkei a gagné 1%, signant sa septième séance positive d'affilée.Les places chinoises ont enregistré des hausses plus marquées: à Hong Kong, l'indice composite Hang Seng a bondi de 2,55%, celui de la Bourse de Shanghai a pris 2,57% et celui de Shenzhen 3,27%.Sur le front des changes, le dollar baissait face aux principales devises. Vers 10H00 GMT (11H00 à Paris), l'euro valait notamment 1,1366 dollar, contre 1,1317 vendredi à 22H00 GMT."Les investisseurs ont délaissé le billet vert en tant que valeur refuge", a commenté Connor Campbell, analyste pour Spreadex.com.Au cours de l'année, le dollar avait tendance à gagner du terrain face aux autres devises lorsque les tensions entre les Etats-Unis et ses partenaires commerciaux devenaient plus forte.De leur côté, les cours du pétrole rebondissaient lundi en cours d'échanges européens. Outre la trêve commerciale, le marché s'appuyait sur le renouvellement de l'alliance entre les dirigeants russe et saoudien visant à contrôler le marché.afp/al(AWP / 03.12.2018 13h33)