Les Bourses européennes, chahutées, finissent en net recul

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont fini jeudi en net recul dans des marchés en proie à de fortes turbulences depuis le début de la semaine, la baisse s'accélérant en fin de séance après la publication de bons chiffres de l'emploi américains.Les marchés restent "encore assez nerveux" après les fortes baisses enregistrées en début de semaine sur les places financières internationales, juge Andrea Tuéni, analyste de Saxo Banque,."Il y a encore un traumatisme du côté des investisseurs par rapport à ce qui s'est passé", ajoute le spécialiste.Même s'il observe "une baisse de volatilité", celle-ci "reste plus élevée que ce à quoi on était habitué" et "il y a encore beaucoup d'hésitation, d'incertitude, et de nervosité sur les marchés".Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont enregistré une baisse surprise pour descendre à leur deuxième plus bas niveau en 45 ans, à 221.000 demandes d'allocations au chômage pour la semaine close le 3 février. Ces bons chiffres pourraient entraîner "normalisation plus rapide de la politique monétaire" américaine.L'Eurostoxx 50 a perdu 2,24%.A Paris, le CAC 40 a fini en net recul de 1,98%, soit 104,22 points, à 5.151,68 points, dans un volume d'échanges de 5,6 milliards d'euros.Publicis s'est envolé (+3,95% à 57,94 euros).Total a pris 0,70% à 45,08 euros.Société Générale a gagné 1,95% à 45,13 euros.Pernod Ricard a également progressé de 2,13% à 127,30 euros.Air France-KLM a reculé de 5,89% à 10,87 euros.Korian a plongé de 8,59% à 22,98 euros.Legrand a abandonné 3,99% à 61,60 euros.Le Footsie londonien a terminé en forte baisse de 1,49%, soit 108,73 points, à 7.170,69 points, plombé par la hausse de la livre après un discours ferme de la Banque d'Angleterre (BoE).British Americain Tobacco (BAT) a perdu 3,18% à 4.497,50 pence, Imperial Brands 2,75% à 2.684,00 pence, le groupe de produits de grande consommation Reckitt Benckiser 2,14% à 6.400,00 pence et Burberry 1,69% à 1.543,50 pence.Dans le secteur du BTP et de la construction, Barratt Developments a lâché 4,19% à 548,20 pence, Berkeley 4,49% à 3.725,00 pence, Persimmon 4,24% à 2.394,00 pence et Taylor Wimpey 4,19% à 181,95 pence.En revanche, le numéro un mondial de la restauration collective Compass a bondi de 5,32% à 1.513,50 pence.GlaxoSmithKline (GSK) a gagné 1,43% à 1.303,80 pence.La perspective d'une hausse des taux au Royaume-Uni a profité au secteur bancaire: Barclays a pris 0,47% à 194,10 pence et RBS 1,03% à 283,60 pence.A Francfort, le Dax a dévissé de 2,62%, après avoir cédé 3% peu auparavant, à 12.260,29 points, soit un recul de 246 points.Le MDax des valeurs moyennes a chuté de 2,51% à 25.234,46 points.Commerzbank a terminé en baisse de 2,35% à 12,46 euros et sa concurrente, Deutsche Bank, de 2,36% à 12,80 euros.Daimler a reculé de 0,45% à 70,33 euros.En bas d'un tableau entièrement dans le rouge, Lufthansa a cédé 5,23% à 26,46 euros.L'indice FTSE Mib de Milan a perdu 2,26% à 22.467 points.UniCredit a réalisé la meilleure performance, gagnant 2,1% à 17,836 euros, après avoir publié des résultats 2017 meilleurs que prévu. Suivaient Finecobank (+0,31% à 9,588 euros) et Banco BPM (+0,31% à 3,0845 euros).Toutes les autres valeurs étaient dans la rouge.La chute la plus forte a été enregistrée par Recordati (-8,06% à 31,96 euros). Très mauvaise séance également pour Buzzi Unicem (-6,19% à 20,77 euros), STMicrolectronics (-5,75% à 17,285 euros), Fiat Chrysler (-4,83% à 17,946 euros) ou encore CNH Industrial (-4,61% à 11,06%).A Madrid, l'Ibex-35 a abandonné 2,21% à 9756,30 points points, accentuant son recul après l'ouverture en berne de Wall Street.Toutes les valeurs phares de l'indice terminent en forte baisse (Banco Santander -2,63% à 5,58 euros, Inditex -2,21% à 26,16 euros, Telefonica -2,90% à 7,66 euros).Les plus lourdes chutes reviennent à l'aciériste Arcelor Mittal (-4,15% à 26,59 euros) et au groupe de construction ACS (-4,04% à 28,71 euros).La seule valeur à terminer en hausse est l'électricien Endesa (+0,53% à 16,95 euros).Le SMI de la Bourse suisse a chuté de 2,36% à 8,763,11 points.Seules les valeurs de l'assurance, Swiss Re, porté par la perspective d'une entrée du japonais Softbank dans son capital (+2,97% à 92,86 francs suisses) et Zurich Assurance (+0,40% à 302,80 CHF) ont terminé la séance en territoire positif.Le groupe d'ingénierie helvético-suédois ABB a accusé la plus lourde chûte (-6,51% à 23,12 CHF), un résultat d'exploitation en repli de 7% au quatrième trimestre ayant déçu les investisseurs.Crédit suisse perdait 3,42% à 16,525 CHF, UBS 2,71% à 17,60 CHF et Julius Baer 2,58% à 60,48 CHF.Nestlé a abandonné 1,90% à 76,54 CHF tout comme les valeurs du luxe Richemont (-0,37% à 85,42 CHF) et Swatch (-1,57% à 402,20 CHF).A Amsterdam, l'indice AEX a clôturé en baisse de 1,91% à 526,12 points.A la baisse, le fabricant néerlandais de systèmes de lithographie pour l'industrie des microprocesseurs ASML (-4,95% à 148 euros) et Arcelor Mittal (-3,97% à 26,61 euros).A la hausse, le leader mondial de la peinture AkzoNobel a pris 2,85% à 76,58 euros.Le Bel-20 bruxellois a reculé de 2%, à 3.911,96 points.Toutes les valeurs étaient en baisse sauf une: le fabricant de produits d'hygiène Ontex (+2,63% à 25 euros).Le brasseur belgo-brésilien AB InBev a enregistré la pire performance: -2,83% à 85,53 euros.A Lisbonne, le PSI-20 a lâché 1,16% à 5.377,99 points.Côté énergétiques, EDP a lâché 0,92% à 2,70 euros et sa filiale dans les renouvelables EDP Renovaveis 0,79% à 6,94 euros et Galp Energia 2,10% à 14,70 euros.BCP a lâché 2,03% à 0,30 euro.Parmi les rares valeurs dans le vert, Jeronimo Martins a gagné 2,05% à 16,92 euros.bur-cj/jpr(AWP / 08.02.2018 18h33)