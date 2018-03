Les Bourses européennes cloturent en hausse, profitant d'indicateurs favorables

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont clôturé jeudi dans le vert, profitant d'indicateurs favorables, à la veille d'un week-end prolongé à l'occasion de Pâques, alors que Wall Street retrouvait de la vigueur.Vers 16h15 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average gagnait 0,94% à 24.073,39 points, le Nasdaq 0,84% à 7.007,60 points et l'indice élargi S&P 500 0,89% à 2.628,21 points.Les valeurs de l'énergie et de la technologie dirigeient la tendance malgré un nouveau recul d'Amazon, mis sous pression par des commentaires de Donald Trump."Les valeurs de la tech ont fortement reculé lors des deux précédentes séances, elles se reprennent logiquement bien qu'il soit encore trop tôt pour dire s'il s'agit d'un rebond technique ou d'une reprise plus pérenne", a noté Nate Thooft, de Manulife Asset Management.Du côté des indicateurs, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont tombées à leur plus bas niveau en 45 ans aux Etats-Unis.Le moral des ménages a quant à lui été en hausse en mars.Par ailleurs, l'inflation a atteint un plus haut depuis 11 mois en février à 1,8% sur un an, selon l'indice PCE.En Allemagne, les prix à la consommation en mars ont progressé de 1,6% sur un an, après 1,4% en février.L'Eurostoxx 50 a gagné 0,91%.A Paris, le CAC 40 a gagné 0,72%, soit 36,86 points, à 5.167,30 points, dans un volume d'échanges étoffé de 4,2 milliards d'euros.Sodexo a plongé de 15,69% à 81,90 euros.Renault a bondi de 5,79% à 98,50 euros. Dans son sillage, Peugeot a gagné 3,38% à 19,55 euros.Le secteur lié aux matières premières a fini sur un net rebond à l'image d'ArcelorMittal (+4,13% à 25,70 euros) et de TechnipFMC (+1,90% à 23,63 euros).SES a perdu 4,60% à 10,99 euros.Neopost a progressé de 3,08% à 21,40 euros.Amplitude Surgical a reculé de 4,94% à 3,85 euros.Voltalia a pris 4,75% à 9,70 euros.MND s'est enfoncé de 11,32% à 4,89 euros.A Londres, le FTSE-100 a grignoté 0,17%, soit 11,87 points, pour terminer à 7.056,61 points.Il a été soutenu par les valeurs minières, portées par une montée des cours des métaux industriels: BHP Billiton a progressé de 1,93% à 1.403,60 pence, Rio Tinto de 2,50% à 3.611 pence et Anglo American de 2,73% à 1.661 pence.L'indice a aussi été aidé par un bond de l'équipementier GKN après le succès de l'offre d'achat à son égard annoncé par la société d'investissement Melrose (+9,46% à 463 pence).Les chaînes de supermarchés Morrison et Sainsbury's ont gagné respectivement 2,40% à 213,50 pence et 1,83% à 238,80 pence.Le groupe de restauration collective Compass a fermé la marche, cédant 1,99% à 1.455,50 pence.A Francfort, le Dax a progressé de 1,31%, soit 156 points, pour finir à 12.096,73 points.Volkswagen a terminé en hausse de 4,12% à 161,38 euros,Daimler de 4,03% à 68,97 euros et BMW de 3,03% à 88,15 euros.Lufthansa a grimpé de 3,68% à 25,94 euros.Le fabricant de gaz industriel Linde a reculé de 0,41% à 171,10 euros.A Madrid l'Ibex 35 a clôturé en légère hausse de 0,48% à 9.600,4 points.Les principales banques ont terminé la séance dans le vert: Banco Santander +0,93% à 5,30 euros, BBVA +1,37% à 6,43 euros et CaixaBank +1,31% à 3,87 euros. Bankia a perdu en revanche 0,79% à 3,64 euros.Le groupe immobilier Colonial a progressé de 2,96% à 9,40 euros et l'hôtelier Melia a pris 2,22% à 11,49 euros.Inditex, propriétaire de Zara, a lâché 0,24% à 25,43 euros.Dans le secteur des matières premières, le pétrolier Repsol a pris 0,77% à 14,42 euros tandis que le gazier Gas Natural a reculé de 1,42% à 19,39 euros. L'énergéticien Iberdrola a perdu 1,19% à 5,97 euros.A Milan, l'indice FTSE Mib a avancé de 0,18% à 22.370 points.Mediaset a progressé de 3,18% à 3,112 euros, suivi de Tenaris, +1,97% à 13,95 euros, et de Luxottica à +1,47% à 50,5 euros.Ubibanca a subi la plus forte baisse, reculant de 1,04% à 3,71 euros, suivi de Campari, -0,81% à 6,15 euros et de Banco BPM -0,72% à 2,817 euros.A la Bourse suisse, le SMI a abandonné 0,17% à 8.740,97 points.Swiss Re a enregistré la meilleure performance de la journée (+2,23% à 97,28 francs suisses).Seul titre en baisse mercredi, le groupe de luxe Richemont a repris 1,23% à 85,76 francs suisses.UBS a cédé 0,42% à 16,79 francs suisses, tandis que Credit Suisse est resté une fois de plus presque inchangé (+0,03% à 15,99 francs suisses).Nestlé a aussi fait du surplace (+0,05% à 75,62 francs suisses) sur fond de rumeurs concernant ses activités d'assurance liées aux aliments pour bébé Gerber.A Amsterdam, l'indice AEX a pris 0,48% à 529,52 points.Parmi les hausses figurent le sidérurgiste Arcelor Mittal (+4,13% à 25,70 euros) et la banque ABN AMRO (+1,75% à 24,47 euros).En baisse on relevait le groupe de travail temporaire Randstad (-3,92% à 53,42 euros) et le numéro un mondial de la peinture AkzoNobel (-1,87% à 76,74 euros).A Bruxelles, le Bel-20 a grappillé 0,12%, à 3.857,10 points.Parmi les 13 valeurs qui ont fini dans le vert, l'opérateur Telenet (téléphonie, internet) a connu la plus forte progression: +4,03% à 54,25 euros.A l'autre extrémité de l'indice, l'assureur Ageas a cédé 0,85% à 41,91 euros.A Lisbonne, le PSI 20 a gagné 1,01% à 5.411,74 points.Jeronimo Martins a enregistré la plus forte hausse: +2,24% à 14,81 euros.Dans le secteur de l'énergie, Galp Energia a progressé de 1,02% à 15,31 euros, EDP de 0,55% à 3,09 euros et sa filiale dans les renouvelables EDP Renovaveis de 0,70% à 7,96 euros.La banque BCP a pris 1,23% à 0,27 euro.bur-cj/eb(AWP / 29.03.2018 19h09)