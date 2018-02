Les Bourses européennes confirment leur rebond

Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes ont progressé, jeudi, confirmant comme Wall Street leur aptitude à digérer l'annonce d'une inflation américaine de 0,5% en janvier, supérieure aux attentes et dont les investisseurs craignaient qu'elle n'accélère le resserrement monétaire par la Réserve fédérale."Malgré la surprise d'un indice de prix supérieur aux attentes aux Etats-Unis, les marchés ont quand même fini dans le vert", relève ainsi auprès de l'AFP Alexandre Baradez, analyste chez IG France."Les taux d'intérêt n'ont pas fortement ré-accéléré, et les indices se maintiennent bien. On a le sentiment que la thématique de l'inflation a déjà été intégrée", ajoute-t-il.L'Eurostoxx 50 a crû de 0,59%.La Bourse de Paris a enchaîné un deuxième jour de nette hausse: l'indice vedette, le CAC40, a pris 1,11% à 5.222,52 points, après 1,10% de progression mercredi.L'avionneur Airbus a bondi de 10,28% à 92,82 euros après avoir presque triplé son bénéfice net en 2017. Schneider Electric a également été dopé (+3,41% à 71,60 euros) par un bénéfice net record en 2017.Capgemini (+2,30% à 104,35 euros), Air Liquide (+2,43% à 101 euros) et Plastic Omnium (+2,32% à 39,61 euros) ont été eux aussi portés par des résultats 2017 en hausse.Autres gagnants de la séance : Carrefour (+3,19% à 19,23 euros), soutenu par un relèvement de sa recommandation par UBS, et Ipsen (+5,36% à 115,05 euros), grâce à de bonnes ventes.L'Oréal, qui ne renouvellera pas son accord avec le suisse Nestlé, a reculé légèrement (-0,34% à 174,70 euros).La Bourse de Londres, portée par des cours des matières premières dynamiques, a terminé en légère hausse de 0,29%, l'indice FTSE-100 clôturant à 7.234,81 points.Dans le secteur minier, Anglo American (+1,93% à 1.726 pence), Antofagasta (+1,77% à 932,20 pence), BHP Billiton (+1,49% à 1.598 pence) et Rio Tinto (+2,47% à 4.125,50 pence) ont ainsi grimpé.Le pétrolier BP les a imités (+0,43% à 469,75 pence).En revanche, le gérant d'actifs Standard Life Aberdeen a chuté (-7,53% à 360 pence), plombé par la fin de son partenariat avec Scottish Widows, qui lui confiait 109 milliards de livres d'actifs sous gestion.Renforcé par l'alliance avec Farftech, le groupe de luxe Burberry était en hausse (0,78% à 1.555 pence).L'équipementier industriel GKN a gagné 0,85% à 388 pence après avoir répété qu'il rejetait l'offre de rachat hostile de Melrose.Plusieurs multinationales ont pâti de la hausse de la livre: le cigarettier British American Tobacco a perdu 0,37% à 4.423,50 pence et la compagnie aérienne EasyJet 0,33% à 1.646 pence.A la Bourse de Francfort, l'indice Dax, pénalisé par un euro fort, a clôturé de justesse en territoire positif, engrangeant 0,06% pour atteindre 12.346,17 points.La chaîne de médias ProSiebenSat1 (+1,58% à 30,86 euros) et le lessivier Henkel (+1,52% à 106,55 euros) ont fini en tête.EON (-1,19% à 8,00 euros) et RWE (-2,38% à 15,80 euros) figuraient en bas de classement, victimes des incertitudes sur la politique énergétique de la future coalition allemande.Commerzbank a progressé de 1,29% à 12,84 euros. Deutsche Bank, toujours cerné par les doutes sur l'avenir de sa banque d'investissement, a subi un recul de 0,46% à 12,87 euros.Siemens, porté par le plan d'investissements de sa filiale d'énergie éolienne, a gagné 0,75% à 110,10 euros.Volkswagen s'est effrité de 0,60% à 165,08 euros et BMW a reculé de 0,65% à 87,43 euros.Thyssenkrupp a cédé 0,65% à 22,79 euros, malgré un départ matinal positif après une note favorable du courtier AlphaValue.Linde a reculé de 1,46% à 185,95 euros.L'IBEX 35 de la Bourse de Madrid a terminé en légère hausse de 0,30% à 9.714,90 points.Tecnicas Reunidas (raffinerie, gaz, énergie) et Acciona (énergies renouvelables, services aux industries, eau) ont terminé en baisse de 1,71 et 1,18% respectivement, à 25,30 euros et 66,92 euros.L'action du groupe de construction ACS de Florentino Perez, par ailleurs patron du Real Madrid, a en revanche pris 0,81% à 28,60 euros.Banco Santander a pris 0,44% à 5,52 euros et BBVA engrangé 0,36% à 6,99 euros.A Bruxelles, l'indice Bel-20 a gagné 0,46%, clôturant à 3.910,11 points.La meilleure performance a été réalisée par le fabricant de produits d'hygiène Ontex: +2,99% à 26,14 euros. Parmi les quatre valeurs dans le rouge, le groupe de télécoms Telenet a perdu 0,80%, à 56,15 euros.L'indice SMI de la Bourse suisse a terminé sur une petite hausse (+0,21% à 8.917,80 points), freiné par les résultats décevants du poids lourd Nestlé.Lanterne rouge, le géant de l'alimentation a chuté de 2,10% à 75,70 CHF.Les deux autres poids lourds de la cote, les groupes pharmaceutiques Novartis et Roche ont gagné respectivement 0,35% (79,62 CHF) et 0,36% (223,40 CHF).En tête du classement, on retrouve le groupe suisse de chimie de spécialités Lonza qui a progressé de 2,19% à 242,70 CHF.Credit Suisse a pris 0,61% (17,22 CHF), UBS 0,60% (17,65 CHF) et la banque de gestion privée Julius Baer 1,26% (61,30 CHF).A la Bourse d'Amsterdam, l'indice AEX des principales valeurs a avancé de 0,37% à 527,57 points.Le groupe chimique et pharmaceutique DSM a gagné 3,94% à 84,44 euros, et le groupe de médias et télécoms européen Altice a pris 2,87% à 8,11 euros.L'assureur NN Group a perdu 1,71% à 35,64 euros et le groupe de télécoms KPN a chuté de 1,04% à 2,56 euros.Enfin, l'indice PSI 20 de Lisbonne a progressé de 0,80% à 5.463,89 points. EDP (+0,25% à 2,76 euros) et sa filiale EDP Renovaveis, spécialisé dans les énergies durables (+0,28% à 7,14 euros) ont grimpé, tout comme BCP (+1,4% à 31 centimes), Navigator (+1,64% à 4,21 euros) et Jeronimo Martins (+1,27% à 17,51 euros).Galp a cédé 0,31%, finissant à 14,49 euros.afp/al(AWP / 15.02.2018 19h08)