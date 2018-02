Les Bourses européennes dans l'incertitude après le compte-rendu de la Fed

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes sont restées dans l'incertitude jeudi, les investisseurs optant pour la prudence au lendemain de la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed)."Les minutes (de la banque centrale américaine) ont confirmé, par la confiance affichée, le redressement de l'inflation et le dynamisme de la croissance de l'économie américaine, renforçant le sentiment que la Fed pourrait bien remonter ses taux directeurs trois voire quatre fois cette année", a résumé dans une note Franklin Pichard, directeur général délégué de Kiplink Finance.De plus, la Banque centrale européenne est quant à elle apparue divisée en janvier sur le moment d'amorcer un retrait de son soutien massif à l'économie, selon le compte-rendu de sa dernière réunion de politique monétaire publié jeudi.L'Eurostoxx 50 a fini quasi stable à + 0,05%.A Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,13% à 5.309,23 points.Technicolor a dévissé de 28,93% à 2,08 euros.Ingenico a plongé de 16,29% à 77,00 euros.Vallourec a reculé de 11,58% à 4,37 euros. Fnac Darty s'est replié de 4,42% à 91,90 euros malgré la confirmation de ses objectifs à moyen terme.Arkema a pris 3,63% à 107,05 euros dopé par un bénéfice net de 576 millions d'euros pour 2017.Veolia Environnement s'est apprécié de 2,12% à 19,97 euros.L'indice FTSE-100 de Londres a perdu 29,18 points (- 0,40%) à 7.252,39 points, pénalisé par des publications d'entreprises.Le groupe de défense BAE Systems a souffert (-2,73% à 585 pence).Le cigarettier British American Tobacco (BAT) a lâché 2,15% à 4.354,50 pence.Le groupe minier Anglo American a terminé en légère hausse (+0,19% à 1919,50 pence).En revanche, la banque Barclays a brillé (+4,40% à 211 pence).Le fournisseur d'énergie Centrica a bondi (+7,53% à 142,15 pence, plus forte hausse de l'indice).La Bourse de Francfort a fini quasi stable, le Dax abandonnant 0,07%, soit 9 points, à 12.461,91 points.Le groupe de télévision ProSieben Sat.1 a fini en tête de l'indice (+3,40% à 32,20 euros).Le fabricant de produits de grande consommation, Henkel (+2,40% à 108,90 euros), a aussi convaincu avec un chiffre d'affaires annuel en 2017 dépassant pour la première fois les 20 milliards d'euros.En revanche, Deutsche Telekom a décroché de 2,37% à 12,97 euros, à son plus bas depuis début 2015.Après avoir démarré la journée nettement dans le rouge, les valeurs automobiles ont connu une seconde partie de séance plus calme. BMW a fini en hausse de 0,52% à 87,22 euros, Volkswagen de 0,22% à 163,92 euros et Daimler a cédé 0,43% à 70,04 euros.Bruxelles a progressé de 0,72%, l'indice Bel-20 des valeurs vedettes clôturant à 3.978,85 points.Sur les treize valeurs dans le vert, le groupe pharmaceutique UCB affichait la meilleure progression du tableau: +3,92% à 68,48 euros.Le fabricant de produits d'hygiène Ontex a affiché la plus mauvaise performance: -5,05% à 23,68 euros.La Bourse suisse a fini dans le rouge, l'indice SMI reculant de 0,24% à 8.967,43 points.Seules deux valeurs ont progressé: le géant de l'alimentation Nestlé a gagné 0,75% à 75,60 CHF et Givaudan, spécialisé dans la fabrication de parfums et d'arômes, a pris 0,18% à 2.172,00 CHF.Le réassureur Swiss Re a fini lanterne rouge, avec un recul de 1,39% (95,10 CHF).Dans le bas du tableau figuraient également les deux valeurs du luxe Richemont (-1,10% à 84,36 CHF) et l'horloger Swatch (-1,19% à 406,90 CHF).Le groupe pharmaceutique Novartis a perdu 0,27% (79,98 CHF) et son concurrent Roche 0,09% (223,30 CHF).Côté bancaires, Credit Suisse a reculé de 0,34% (17,54 CHF), UBS de 0,19% (18,09 CHF) et la banque de gestion privée Julius Baer de 0,67% (61,82 CHF).L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a cédé 0,25% à 532,64 points.A la baisse, l'assureur Aegon a perdu 1,97% à 5,57 euros et le chimiste et pétrolier Vopak a chuté de 1,68% à 38,64 euros.A la hausse, le groupe de forage pétrolier et gazier SBM a gagné 1,27% à 13,95 euros et la banque ABN Amro a pris 1,15% à 25,52 euros.Milan a fini en recul, l'indice FTSE Mib perdant 0,84% à 22.464 points.A2A a réalisé la meilleure performance du FTSE Mib, prenant 3,29% à 1,4435 euro. Suivaient Tenaris (+3,10% à 13,97 euros), Italgas (+1,76% à 4,462 euros) et Snam (+1,06% à 3,631 euros).En revanche, Unipol a cédé 3,45% à 4,034 euros, Leonardo 3,27% à 8,81 euros, Exor 2,75% à 59,52 euros, Buzzi Unicem 2,21% à 21,2 euros et Ferrari 2,09% à 103,1 euros.La Bourse de Madrid a progressé de 0,54% à 9876,5O points, tirée en grande partie par la hausse du géant télécom Telefonica (+3,80% à 7,93 euros) après la publication de ses résultats et le relèvement de ses objectifs financiers pour 2018.Le distributeur Dia a gagné 2,90% à 4,01 euros après avoir promis une stabilisation de ses marges en 2018 malgré de mauvais résultats 2017.Le secteur énergétique a terminé également en hausse (Iberdrola +1,70% à 6 euros, Endesa +1,15% à 17,21 euros; Red Electrica +1,75% à 16,03 euros), tout comme plusieurs valeurs du secteur des transports: Abertis (autoroutes) +0,41% à 19,60 euros), Aena (aéroports) +0,60% à 166,50 euros.Le secteur bancaire est resté en revanche mitigé (Banco Santander +0,12% à 5,66 euros; BBVA 0% à 6,97 euros; CaixaBank -0,96% à 4,01 euros), tandis que le groupe textile Inditex (Zara) a perdu 0,48% à 26,90 euros.Lisbonne a cédé 0,32% à 5 450.52 points.Sonae a abandonné 2,20% à 1,202 euros et BCP 2,03% à 0,2895 euros.Du coté des hausses figuraient EDP-Energias qui a progressé de 1,72% 2,7270 euros et Ibersol en hausse de 0,86% à 11,75 euros.deskeco/jpr/eb(AWP / 22.02.2018 18h32)